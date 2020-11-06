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УВД Гродненской области: по политическим мотивам из милиции уволились 19 человек

06.11.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из гродненской милиции после выборов «из-за своих взглядов» уволились 19 сотрудников. Об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

УВД Гродненской области: по политическим мотивам из милиции уволились 19 человек
Вадим Синявский. Фото Гродненская правда

«У нас были 19 человек, которые из-за своих взглядов не согласились выполнять поставленные задачи и решили уволиться», — сказал начальник УВД.

Он «объявил личному составу: если кто-то по каким-то причинам не хочет продолжать службу — подавайте рапорт, а завтра будет приказ об увольнении по соглашению сторон».

При этом своим подчиненным Синявский напомнил, что «если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги».

Как отметил начальник УВД, в начале года некомплект в милиции области составлял 11,1%, сегодня — 9,3%.

17 августа, после жестоких задержаний на акциях протеста в первые дни после президентских выборов, Вадим Синявский принес официальные извинения «гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальный средств».

Он также поручал «руководителям органов внутренних дел принять меры к недопущению необоснованного применения физической силы и специальных средств».

 
 
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Из гродненской милиции после выборов «из-за своих взглядов» уволились 19 сотрудников. Об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник УВД Гродненского...
 
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