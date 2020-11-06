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Игра будущих чемпионов: турнир между юными игроками БАТЭ и «Динамо-Брест» в прямом эфире VOKA

06.11.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусское детское класико — товарищеский футбольный матч между командами БАТЭ и «Динамо-Брест» из ребят не старше 13 лет — в этом году пройдет в киберформате.

Встреча, которая состоится 10 ноября, будет транслироваться в прямом эфире на видеосервисе VOKA.

Игра будущих чемпионов: турнир между юными игроками БАТЭ и «Динамо-Брест» в прямом эфире VOKA

Белорусское детское класико (Clasico kids) — ежегодный проект двух ведущих клубов белорусской высшей лиги — БАТЭ и «Динамо-Брест». Первый матч в рамках Clasico kids прошел в прошлом году в Бресте. Тогда уверенную победу со счетом 3:1 одержали хозяева матча.

В этом году команды должны были встретиться вновь — уже в Борисове. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой матч решили перенести с футбольного поля на киберспортивную площадку.

Организатором киберспортивного соревнования выступит VOKA Gaming под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Выяснять, кто сильнейший футболист в юношеских составах двух титулованных белорусских клубов, будут с помощью приставки PlayStation и игры FIFA 21. За звание чемпиона 10 ноября сразятся воспитанники БАТЭ и «Динамо-Брест» 2007-2008 годов рождения — по четыре участника от каждой из команд.

В рамках первенства Clasico kids пройдет четыре матча между игроками детских сборных, по результатам которых и будет определена команда победителей. В середине турнира пройдет шоу-матч взрослых игроков команд — Антона Чичкана (БАТЭ) и Сергея Кисляка («Динамо-Брест»). Но поскольку он пройдет вне программы, его результат ни на что не повлияет.

Прямая трансляция события начнется в 19:00 и будет доступна к просмотру для всех желающих на сайте voka.tv и в приложении VOKA — в сети любого оператора и с любого устройства.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусское детское класико — товарищеский футбольный матч между командами БАТЭ и «Динамо-Брест» из ребят не старше 13 лет — в этом году пройдет в киберформате.
 
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