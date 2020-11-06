|
Вокалиста группы «Мутнаевока» Евгения Змушко арестовали на 15 суток
Источник материала: Навiны
Вокалисту минской белорусскоязычной группы «Мутнаевока» Евгению Змушко назначен 15-суточный административный арест. Такое решение 6 ноября на заседании суда Заводского района Минска приняла судья Анастасия Осипчик, сообщает правозащитный сайт
Змушко был задержан 5 ноября, после дворового концерта в районе столичной улицы Яна Райниса (находится недалеко от станции метро «Партизанская»), передает
Музыканту вменили правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалисту минской белорусскоязычной группы «Мутнаевока» Евгению Змушко назначен 15-суточный административный арест.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)