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Вокалиста группы «Мутнаевока» Евгения Змушко арестовали на 15 суток

06.11.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вокалисту минской белорусскоязычной группы «Мутнаевока» Евгению Змушко назначен 15-суточный административный арест. Такое решение 6 ноября на заседании суда Заводского района Минска приняла судья Анастасия Осипчик, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Вокалиста группы «Мутнаевока» Евгения Змушко арестовали на 15 суток

Змушко был задержан 5 ноября, после дворового концерта в районе столичной улицы Яна Райниса (находится недалеко от станции метро «Партизанская»), передает БелаПАН.

Музыканту вменили правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

 
Теги: Минск
 
 
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Вокалисту минской белорусскоязычной группы «Мутнаевока» Евгению Змушко назначен 15-суточный административный арест.
 
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