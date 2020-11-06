Парфенович о спортсменах: «Они всегда были наполовину мощными, а наполовину – дерьмо. Сейчас у нас хоккейно-футбольное дерьмо практически полностью»





















– Как вы смотрите со стороны на все события, которые происходят сегодня с белорусскими спортсменами?





– Они всегда были наполовину мощными, а наполовину – дерьмо. Сейчас, получается, у нас хоккейно-футбольное дерьмо практически полностью, поражает молчание действующих теннисистов. Чего им бояться? Денег море, зарабатывают их за границей, сидят там. Чего им бояться? Не знаю.





– Те спортсмены, которые открыто выражают позицию, теряют работу и оказываются вне национальной команды.





– Объясните мне, пожалуйста, кому сейчас, в той ситуации, которая складывается в Беларуси и мире, нужны спортсмены? Думаете, кто-то поедет на Олимпиаду в Токио? Я вообще не уверен, что она состоится, да и нужна ли она? Все страны закрыты, тренироваться невозможно.





– Наши спортсмены, попавшие под пресс властей, готовы выступать даже под флагом МОК.





– И правильно делают. Если бы в 1984 году, когда сборная СССР бойкотировала Олимпиаду, мне разрешили выступить под флагом МОК, или если бы я сам догадался так сделать, то с удовольствием поехал бы в США. Я бы даже пешком пошел.





– Что думаете о письме Фонда спортивной солидарности в Международный олимпийский комитет?





– Думаю, эта история закончится одним – МОК лишит Беларусь возможности выступать на соревнованиях олимпийского цикла под флагом страны. По-моему, это самое реальное развитие событий. К тому же все видят, что давление на спортсменов в нашей стране совершенно несоразмерно с их позицией. Но у нас, получается, хозяин барин, один человек все решает. Так что, повторюсь, скорее всего, лишат Беларусь возможности где-то либо участвовать.





Что касается спортсменов, которые выразили свою гражданскую позицию, боюсь, что в Беларуси их вообще лишат какой-либо финансовой помощи. И вот тогда они поедут на Олимпиаду под флагом МОК и за счет МОК, – сказал Парфенович.