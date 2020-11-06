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Премьер Беларуси предложил провести следующее заседание совет глав правительств СНГ в Минске
06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил провести следующее заседание совета глав правительств СНГ в Минске 28 мая. Об этом он заявил на очередном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает
«Я хочу подтвердить приглашение всем вам принять участие в полноценном, я надеюсь, очном заседании совета глав правительств СНГ в Минске, которое мы предлагаем провести 28 мая следующего года», – сказал Головченко.
Ранее сообщалось, что
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Роман Головченко выразил надежду, что заседание в мае пройдет в очном формате.
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