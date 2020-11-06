Премьер Беларуси предложил провести следующее заседание совет глав правительств СНГ в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил провести следующее заседание совета глав правительств СНГ в Минске 28 мая. Об этом он заявил на очередном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает РИА «Новости» .

«Я хочу подтвердить приглашение всем вам принять участие в полноценном, я надеюсь, очном заседании совета глав правительств СНГ в Минске, которое мы предлагаем провести 28 мая следующего года», – сказал Головченко.