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Премьер Беларуси предложил провести следующее заседание совет глав правительств СНГ в Минске

06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил провести следующее заседание совета глав правительств СНГ в Минске 28 мая. Об этом он заявил на очередном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу подтвердить приглашение всем вам принять участие в полноценном, я надеюсь, очном заседании совета глав правительств СНГ в Минске, которое мы предлагаем провести 28 мая следующего года», – сказал Головченко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Беларуси посетил предприятие по производству лифтов в Могилеве.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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