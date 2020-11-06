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Закрытие гоночного сезона — 2020: в программе свободные заезды для всех желающих (видео)
Источник материала: Onliner
Ребята из
Закрытие гоночного сезона запланировано на воскресенье, 8 ноября. Место: картодром «Стайки» (GPS N 53.816997 E 27.748779).
В программе два заезда, которые состоятся в 11:00 и 13:00. Кроме того, будут организованы свободные заезды для всех желающих (отдельные группы для новичков и опытных пилотов). Трасса имеет особую конфигурацию, так что гоняться должно быть в удовольствие. Кроме того, объявлено о присутствии на трассе инструкторов и маршалов: безопасность и правила превыше всего.
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