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Женщина пошла в магазин через лес — и не вышла. Собака нашла с инсультом (видео)
Источник материала: Onliner
В ночь на 5 ноября спасатели получили сообщение, что под Минском в лесу пропала женщина. Около 18:00 пошла в магазин через лес — и не вышла. Отправились искать — всего задействовали шесть единиц техники и 18 человек (спасатели, милиция, лесники). МЧС
Сигнал поступил в 0:37. Женщина 1966 года рождения потерялась в районе деревни Козельщина.
Поисковые группы, пешие и на квадроциклах, обыскивали лес, слушали, не отзовется ли пропавшая. Применялась собака, использовали квадрокоптер. В 16:30 собака Патра нашла женщину — она лежала в лесу в 5 км от деревни. На носилках пострадавшую доставили в штаб и передали медикам.
В МЧС говорят, что за 16 часов обследовали больше 150 га леса, около 50 га открытых участков и свыше 50 км лесных дорог на квадроциклах.
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В ночь на 5 ноября спасатели получили сообщение, что под Минском в лесу пропала женщина. Около 18:00 пошла в магазин через лес — и не вышла. Отправились искать — всего...
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