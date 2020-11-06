Как заработать на подкастах: лайфхаки для начинающих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. При создании подкастов стоит хорошо подумать не только об их производстве, но и о способах эффективного распространения, рассказал руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как сделать подкаст: продвижение, монетизация и производство на "удаленке".

Трендовая вещь

Иван Громов напомнил, то в 2020-м читатели все реже приходят напрямую на сайты. Аудитория "обитает" в основном в мессенджерах и соцсетях, именно там проходит вся коммуникация. И медиапотребление просто идет параллельно.

При этом подкасты с каждым годом становятся все популярнее, в том числе и в русскоязычном сегменте интернета. Простота создания делает их доступными почти для любого человека, достаточно лишь придумать интересную тему и найти способ сделать качественную аудиозапись. Но эта легкость скрывает за собой несколько "подводных" камней, напоминает Громов.

"Стоит задать простой вопрос: а кому нужен этот подкаст? Чтобы он набрал определенное количество прослушиваний, может пройти не один месяц. В отличие от Youtube, даже самый "взрывной" эпизод подкаста вряд ли приведет к такому же "взрывному" росту других серий по этой теме", – рассуждает Громов.

И перед тем, как мечтать о заработке, эксперт советует подумать о целесообразности создания подкаста: если это неинтересно, к примеру, вам и вашим друзьям, вряд ли это заинтересует более широкую аудиторию.

Способы монетизации

По словам Ивана Громова, есть четыре основных способа зарабатывать на подкастах, у каждого из них свои особенности. Потенциально больше всего денег может принести создание партнерского подкаста. В этом случае придется заранее найти компанию или рекламодателя, которые согласятся оптом выкупить у вас все 20 или 30 эпизодов. Как правило, это нативная реклама, когда 90-95 процентов контента напрямую не связано с рекламодателем, но каждый конкретный случай сотрудничества всегда проговаривается индивидуально.

Второй способ: партнерский эпизод. Речь о каком-то конкретном выпуске, который может изначально перекликаться по тематике с продукцией рекламодателя. Или сразу продумывается тематика эпизода, посвященная этому.

Третий способ: рекламная интеграция. Это знакомые всем по эфирам ФМ-радиостанций объявления, которые зачитывает ведущий. При этом в подкастах можно креативить, чтобы реклама не вызывала отвращения. Рекламодатели любят подкастеров как раз за то, что у них своя лояльная аудитория. И слушатели не перематывают рекламу с первых секунд, как в Youtube, например.

Четвертый способ: patreon. Это сайт, на котором авторы любых творческих произведений предлагают слушателям или читателям получать информацию по платной подписке. В случае с подкастами это могут быть так называемые "ништяки": бекстейдж, версия без цензуры и так далее.

Бесплатные способы продвижения

Создателям подкастов не стоит забывать и о бесплатных способах продвижения. Ведь чем популярнее ваши подкасты, тем выше шанс продать их рекламодателям в будущем. Здесь также есть несколько способов.

Во-первых, можно позвать медийного гостя, вслед за которым придет именно его аудитория. Также можно попросить его опубликовать ссылку на подкаст в личных соцсетях для дополнительного охвата. Во-вторых, кросс-промо, когда вы даете ссылку на ваших партнеров в обмен на ссылку на вас с их стороны. В-третьих, это могут быть партнерства с сообществами и тематическими каналами.

Также не стоит забывать о коммуникациях с вашей аудиторией. Многие хотят общаться, и, если не предоставить такую возможность, люди могут ответить дизлайками, отписками и так далее. Чтобы избежать этого, достаточно завести страницу в Instagram или канал в Telergam, и в меру оперативно реагировать на сообщения.

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