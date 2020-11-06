10 белорусских музыкантов записали сборник, вдохновленный событиями последних месяцев в Беларуси

Источник материала: Tut.by

10 белорусских артистов объединились для альбома-компиляции Long Play Belarus , записанного с июля по октябрь 2020 года — времени, когда все белорусы стали по-другому смотреть на жизнь в своей стране.

Слушайте Я нарадзіўся тут &mdash; Murovei на Яндекс.Музыке Слушайте Glaza &mdash; Dlina Volny на Яндекс.Музыке Слушайте Родина &mdash; Бакей на Яндекс.Музыке Слушайте Слово &mdash; Союз на Яндекс.Музыке Слушайте Восень &mdash; Галантерея на Яндекс.Музыке

В треклисте встречаются главные минские романтики группа «СОЮЗ», адепты тяжелого рока «Голосом Кинчева», старая и новая школа рэпа в лице Бакея и Murovei, заметные поп-певицы Palina и Лиса, дрим-рок «Галантереи», классический брит-поп White Cave и синтвейв Dlina Volny и поп-абстракционист Michael Dailida. Вырученные со стриминга средства пойдут в том числе в фонды нуждающихся белорусов.

Макс Старцев, координатор проекта и менеджер группы «СОЮЗ» говорит, что у релиза есть две функции: эмоциональная и шоукейсная.

— Первая довольно прозрачная. Был выбран временной период, когда белорусы переживали, возможно, самые тяжелые времена гражданской активности. И этот конкретный период придает песням самых разных направленностей единый эмоциональный код, роднящий всех представленных музыкантов. Это тревожное и преисполненное муками, но все же любовное письмо своей стране, своим людям и своему времени.

Чтобы грамотно соблюсти вторую функцию, мы постарались пригласить в проект сбалансированный коллектив участников, где признанные и состоявшиеся артисты помогают пока ещё менее раскрученным ребятам показать свое творчество. В идеальном мире этот сборник станет регулярной демонстрацией новых талантов Беларуси.

Это чистой воды рефлексия, транслируемая десятью совершенно непохожими друг на друга артистами, объединенными одной большой надеждой. Мы очень надеемся, что вы оцените этот релиз по достоинству.

Чтобы прочесть, что о своих треках говорят музыканты, нажмите тут «СОЮЗ»: «„Слово“ появилось случайно: как-то я сидел на студии, что-то записывал, и начал наигрывать этот мотив. Откуда-то из головы сами собой пришли и сложились строчки. „Слово“ получилось немногословным, но емким и открытым для интерпретации». Dlina Volny: «Песня описывает переживания героя, находящегося в постоянном потоке информации, пытающегося не утонуть под давлением лжи, лицемерия и несправедливости, пытающегося зацепиться за правду и удержаться на плаву». Palina: «Я попыталась зафиксировать в этом треке свое внутреннее состояние в период первого месяца после выборов. Это была черная яма безвременья. Когда впервые в жизни видишь столько насилия, абсурда, несправедливости и узнаешь, что эмоции лимитированны, из-за чего спустя неделю ощущаешь только расширяющуюся пустоту внутри — никогда ранее мной не ощутимый вакуум, который разрушается только тогда, когда ты растворяешься в бело-красно-белой колонне и сотрясающем проспекты „Жыве!“» «Галантерея»: «Нам не все равно. А из этого уже вытекают другие чувства и эмоции. Это глубокие переживания и ответственность за будущее страны, желание помочь доступными нам способами. С самого начала хотелось обозначить в ней что-то родное, белорусское, показать, откуда мы. Песня нашла свое место и как нельзя лучше описывает настроение многих белорусов этой осенью». White Cave: «Чувство очень продолжительной городской паранойи, от которой не получается отделаться. Идея песни была положена еще зимой, и на фоне прошедших событий она приобрела свою окончательную форму». Бакей: «Изначально первый куплет и припев я написал еще до всех этих событий в стране, музыка украинского битмейкера 9 mm. Drumz буквально „вскрыла“ эмоциональную крышку. Мне захотелось выразить свои чувства к Родине в форме признания любви к девушке. Написание немного приостановилось, не мог никак начать второй куплет, предлагал Лизе (Лисе) сделать совместную песню, но тоже не срослось. Поэтому я оставил это на более подходящее время. Когда Макс написал об этом проекте, я вспомнил, что у меня есть почти готовая песня — вот и пришло время дописать второй куплет. И оглядываясь на произошедшие за все это время события в стране, мыслей и переживаний для написание хватило с головой. Если песня «Голос» с группой Кислота — оппозиция и призыв, то песня «Родина» — любовь и восхищение к нашей стране, нашим людям, нашей борьбе, солидарность к участникам акций, сопереживание и поддержка для будущих свершений. Очень крутой проект, много талантливых белорусских музыкантов, каждый со своим подходом, приятно находится в такой компании. Ты можешь не любить власть, но Родину любить обязан". Лиса: «„Метаморфозы“ о том, что личность всегда развивается, человек растет каждый день. Что его взгляды и мысли меняются так же быстро, как времена года. И это нормально. Но иногда такие изменения кому-то не нравятся, кому-то мешают. А это — главная странность, ведь почему мы не можем жить так, как хотим сами? Где наша свобода слова и свобода действий? Эта песня о том, что надо быть собой не смотря ни на что и ни на кого». Michael Dailida: «Песня родилась спонтанно. Я пришел к своему другу, художнику Вадику Фину попросить акустическую гитару, порепетировать, а у него дома на полу я обнаружил шкуру дикого кабана. Я говорю: „Больше, чем ковер“. Вадик отвечает: „Да, ковры, вот такие ковры средневековья“. Мне это запомнилось, думаю, будет песенка. Спустя несколько дней дома я внезапно наткнулся на огромного паука, я с ним боролся, он не хотел просто так убегать, он большой король пауков. И тут я вспомнил про ковры средневековья, и соединил их с пауком, его одиночеством в огромном мире моей комнаты: паутина, рисунки крестов, он сплетет себе тоже ковер и осенью улетит один». «Голос Кинчева»: «Экзистенциальный крик души личности, уставшей от навязчивости социальных отношений, законов, оценок, моральных выборов, идей и идеалов. Крайность, в которой остается лишь бежать, желание спрятаться в себе, в убежище, замкнуться, вплоть до холодной могилы. Абсолютный пессимизм. Призыв-просьба оставить в покое, но в ответ непоколебимый уклад, сценарий, закон стаи, рой, вездесущие доставучие „длинные руки“ и „всевидящие ока“.» Murovei: «Так уж сложилось, что гимнов свободы в современной Беларуси действительно много, думаю, практически у каждого из нас есть свой любимый трек на эту тему, а то и несколько, как и у меня. „Я нарадзіўся тут“ — один из них. Первый раз услышал эту песню в исполнении Змицера Войтюшкевича много лет назад: в ней надежда и отчаяние, в ней любовь и грусть, в ней свобода и вера в будущее. С большим уважением и ответственностью я постарался исполнить ее по-своему».

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