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Итальянцы превратили Ram 1500 в роскошный внедорожный седан. Он понравится не всем

06.11.2020 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, это Palladium — незаурядного, скажем так, вида автомобиль, сотворило который итальянское ателье Aznom из Монцы при участии дизайнерской студии Camal из Турина.


Сами создатели называют Palladium «гипер-лимузином, способным передвигаться по любым покрытиям». Оформлением передка машина напоминает модели Rolls-Royce, но шасси и основные узлы от нынешнего пикапа Ram 1500. От носа до хвоста у седана почти 6 м (5960 мм), колесная база достигает 3,67 м, а снаряженная масса — 2650 кг, при этом капот и крыша изготовлены из карбона. Колесные диски — диаметром 22 дюйма, с шинами размерностью 285/45.


В салоне — щедрая отделка дорогой кожей, деревянными и алюминиевыми вставками, но каждый такой седан будет собираться по индивидуальным заказам, так что отделку заказчик волен выбирать на свой вкус. А основное внимание, разумеется, уделено комфорту задних седоков, в распоряжении которых роскошный диван и некое подобие винного шкафа с фужерами.


Привычной багажной двери у Palladium нет — вместо этого, как ящик в комоде, целиком выдвигается задняя панель кузова (вместе с оптикой), открывая доступ к грузовому отсеку объемом 621 л. А еще в комплекте с машиной идет изготовленный из палладия и золота хронометр.


Под капотом седана установлен 5,7-литровый V8 Hemi, отдачу которого с помощью двух турбин увеличили до 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод, до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 3,7 секунды, максимальная скорость достигает 210 км/ч (ограничена электроникой). также Palladium оснастили тормозными механизмами от Brembo.


Всего Aznom соберет 10 экземпляров Palladium, а клиентов компания ожидает привлечь из США, России, Китая и стран Ближнего Востока. Стоимость машины не разглашается.

 
 
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Знакомьтесь, это Palladium - незаурядного, скажем так, вида автомобиль, сотворило который итальянское ателье Aznom из Монцы при участии дизайнерской студии Camal из Турина.
 
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