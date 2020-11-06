Итальянцы превратили Ram 1500 в роскошный внедорожный седан. Он понравится не всем

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, это Palladium — незаурядного, скажем так, вида автомобиль, сотворило который итальянское ателье Aznom из Монцы при участии дизайнерской студии Camal из Турина.





Сами создатели называют Palladium «гипер-лимузином, способным передвигаться по любым покрытиям». Оформлением передка машина напоминает модели Rolls-Royce, но шасси и основные узлы от нынешнего пикапа Ram 1500 . От носа до хвоста у седана почти 6 м (5960 мм), колесная база достигает 3,67 м, а снаряженная масса — 2650 кг, при этом капот и крыша изготовлены из карбона. Колесные диски — диаметром 22 дюйма, с шинами размерностью 285/45.





В салоне — щедрая отделка дорогой кожей, деревянными и алюминиевыми вставками, но каждый такой седан будет собираться по индивидуальным заказам, так что отделку заказчик волен выбирать на свой вкус. А основное внимание, разумеется, уделено комфорту задних седоков, в распоряжении которых роскошный диван и некое подобие винного шкафа с фужерами.





Привычной багажной двери у Palladium нет — вместо этого, как ящик в комоде, целиком выдвигается задняя панель кузова (вместе с оптикой), открывая доступ к грузовому отсеку объемом 621 л. А еще в комплекте с машиной идет изготовленный из палладия и золота хронометр.





Под капотом седана установлен 5,7-литровый V8 Hemi, отдачу которого с помощью двух турбин увеличили до 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод, до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 3,7 секунды, максимальная скорость достигает 210 км/ч (ограничена электроникой). также Palladium оснастили тормозными механизмами от Brembo.





Всего Aznom соберет 10 экземпляров Palladium, а клиентов компания ожидает привлечь из США, России, Китая и стран Ближнего Востока. Стоимость машины не разглашается.