Жизнь как рояль. Чему нас научил Жванецкий

Источник материала: Ежедневник

фото: 101.livejournal.com

Сегодня скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. «Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка», - шутил он. Как всегда – и смешно, и грустно. Вряд ли кто-то еще мог так виртуаозно иронизировать над жизнью. И смертью…

В его цитатах и зарисовках мы узнавали себя - и не важно, нравилось нам "отражение" или нет. Главное, что это так объединяло нас в наших радостях и бедах, надеждах и разочарованиях... Учило понимать и принимать. Вспомним?

- Старость приближается как электричка: вот она еще там, и вот она уже здесь

- Прошлая жизнь как старое авто — умиляться можно, но ездить нет. Отъездили.

- Жизнь человека — миг, но сколько неприятностей.

- Что делает дурак: вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна…

- Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

- Весь день не спишь, всю ночь не ешь, — конечно, устаешь…

- Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.

- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

- Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

- Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

- Не надо переживать из-за всякой ерунды. А из-за не ерунды переживать уже поздно.

- Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

- Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо. Когда о тебе плохо думают — это одно… Но сам о себе пять минут в день… Это как тридцать минут бега.

- Раб начинает так: «Они виноваты в том, что я…» Свободный: «Я виноват в том, что я…»

- Юмор — это спасение. А слезы — это жизнь. Потому смех сквозь слезы — наше самое главное достижение за все годы существования.

- Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто возражает.

- Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.

- Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

- Делай, что говоришь! Но не говори, что делаешь.

- Имей совесть и делай что хочешь.

- Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдет от вас тоже.

- Ненависть — это любовь, искалеченная обидой.

- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много.

- Жизнь — это подняться, опуститься и жить дальше с запасом высоты.

- Из двух зол я выбираю то, какое раньше не пробовал…

- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.

- Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

- Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

- Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

- Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!

- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

- Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

- Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

- Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

- Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.

- Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

- Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

- Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.

- Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

- Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.

- Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.

- Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.

- Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.

- Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

- Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!