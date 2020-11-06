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Жизнь как рояль. Чему нас научил Жванецкий
06.11.2020 16:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 101.livejournal.com
Сегодня скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. «Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка», - шутил он. Как всегда – и смешно, и грустно. Вряд ли кто-то еще мог так виртуаозно иронизировать над жизнью. И смертью…
В его цитатах и зарисовках мы узнавали себя - и не важно, нравилось нам "отражение" или нет. Главное, что это так объединяло нас в наших радостях и бедах, надеждах и разочарованиях... Учило понимать и принимать. Вспомним?
- Старость приближается как электричка: вот она еще там, и вот она уже здесь
- Прошлая жизнь как старое авто — умиляться можно, но ездить нет. Отъездили.
- Жизнь человека — миг, но сколько неприятностей.
- Что делает дурак: вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна…
- Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
- Весь день не спишь, всю ночь не ешь, — конечно, устаешь…
- Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.
- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
- Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
- Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
- Не надо переживать из-за всякой ерунды. А из-за не ерунды переживать уже поздно.
- Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.
- Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо. Когда о тебе плохо думают — это одно… Но сам о себе пять минут в день… Это как тридцать минут бега.
- Раб начинает так: «Они виноваты в том, что я…» Свободный: «Я виноват в том, что я…»
- Юмор — это спасение. А слезы — это жизнь. Потому смех сквозь слезы — наше самое главное достижение за все годы существования.
- Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто возражает.
- Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.
- Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.
- Делай, что говоришь! Но не говори, что делаешь.
- Имей совесть и делай что хочешь.
- Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдет от вас тоже.
- Ненависть — это любовь, искалеченная обидой.
- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много.
- Жизнь — это подняться, опуститься и жить дальше с запасом высоты.
- Из двух зол я выбираю то, какое раньше не пробовал…
- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
- Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.
- Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.
- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
- Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
- Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!
- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
- Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.
- Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
- Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
- Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.
- Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.
- Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.
- Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.
- Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
- Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
- Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
- Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.
- Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
- Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.
- Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!
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Сегодня скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. «Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка», - шутил он. Как всегда – и смешно, и грустно. Вряд ли...
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