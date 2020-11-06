Смартфоны Huawei Mate 40 разрабатывали три года. Чем они так хороши?

Источник материала: Ежедневник

В прошлом месяце китайская компания Huawei представила свой «последний флагман». По крайней мере, именно так считают многие эксперты и фанаты смартфонов бренда.

Как известно, уже не первый год Huawei конфликтует с правительством США. Санкции дошли до того, что китайцы не могут использовать возможности ОС Android в полном объеме (пользователи лишаются доступа к сервисам Google вроде GMail, Google Pay, Google Docs). Кроме того, Huawei не может продолжать разработки собственных процессоров и, конечно, не может продавать свои смартфоны в США, а это крупнейший рынок.

В общем, все указывает на то, что компанию ждет упадок. Только за этот год продажи Huawei во всем мире снизились более чем на 20%. Huawei ищет возможности использовать сторонние процессоры и активно разрабатывает собственную операционную систему – Harmony OS. Однако не факт, что это поможет, ведь молодые и активные китайские бренды вроде Xiaomi уже наступают на пятки.

Huawei вложила в Mate 40 все силы, линейка разрабатывалась три года. Об этом изданию Gizmochina сообщил исполнительный директор департамента потребительской электроники Huawei Ричард Ю. Он отметил, что ни один флагман компания не разрабатывала так долго.

Все дело в новейшем чипсете HiSilicon Kirin 9000, выполненном по 5-нанометровому техпроцессу. Это сложный процессор, у которого пока немного аналогов. Разве что A14 от Apple и еще не анонсированный Exynos 1080. Qualcomm свой 5-нм чип пока не представила.

Kirin 9000 имеет встроенный 5G модем. Это делает его первым в мире 5 нм процессором с 5G. В ходе презентации конкретных цифр не дали, но предыдущая модель Balong 5000 выдавала до 6,5 Гб/c. В реальности пиковая скорость может достигать 1,1-1,2 Гбит/c, стандартная — 300/150 Мбит/с (сравните со своим нынешним каналом в сервисе https://www.speedcheck.org/ru/ , но это только начало. Конечно, 5G в Беларуси пока не запущено. Однако есть шансы, что мы освоим новую технологию быстрее, чем РФ или Украина.

Huawei Mate 40 Pro возглавил рейтинг популярного бенчмарка AnTuTu за октябрь. Он обогнал все смартфоны на базе Qualcomm, так что Kirin 9000 действительно очень мощный.





На разработку серии Mate 40 ушло много времени еще и из-за ПО. У Huawei нет доступа к сервисам Google, поэтому используется версия Android с открытым кодом, фирменной оболочкой EMUI и каталогом приложений AppGallery. EMUI 11.0 отличается функцией управления без касаний. В частности, устройство можно активировать взглядом.





Топ-модель Mate 40 Pro оснащена 6,76-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями. Картинка сочная, яркая, а частоту обновления 90 Гц оценят геймеры и любители экшн-видео.

Флагманские модели Huawei уже много лет считаются лучшими по части фотосъемки. Mate 40 Pro не исключение. Он получил модуль камер в виде кольца — основной сенсор 50-Мп Ultra Vision с фильтром RUB, ультраширокоугольный кинообъектив 20-Мп, телеобъектив 12-Мп, ToF-сенсор (датчик глубины). Имеется система оптической стабилизации и 5-кратный оптический зум.

Huawei Mate 40 Pro сейчас уже успел возглавить рейтинг лучших камерофонов DxOMark. В этом не только заслуга оптики, но и умных алгоритмов обработки снимков (Huawei сильны в ИИ ).





Емкость аккумулятора Huawei Mate 40 Pro — 4400 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка 66 Вт и беспроводная 50 Вт.

В новой линейке доступны 4 модели — Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, эксклюзивный Mate 40 RS Porsche Design, а также упрощенный Mate 40 на базе чипсета 9000E. Мы говорим в первую очередь о Mate 40 Pro, так как его будет проще купить: он единственный официально поставляется пусть не в Беларусь, но в Россию. И цена на удивление «вкусная» — 89 999 рублей (чуть более 3 тысяч белорусских рублей, 985 евро). В Европе модель оценивается в 1200 евро. При этом покупателям дарят подарки, например, в Германии колонку Huawei Sound X, а в России беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro.

Остается только пожелать Huawei удачи, компания не сдается и имеет боевой настрой . А еще стоит подождать Honor V40 Pro, ведь, по слухам, он станет новым флагманом Honor (дочерняя марка Huawei), будет почти столь же крут, но не так дорог. И, вероятнее всего, будет официально поставляться в Беларусь.