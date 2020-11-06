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Умер Михаил Жванецкий

06.11.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.

Умер Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий. Фото: vokrug.tv.

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича. Друзья сатирика подтверждают эту информацию.

Михаил Жванецкий выступал на сцене с 1960-х годов. В октябре 2020 года стало известно, что сатирик завершил концертную деятельность. Его представитель Олег Сташкевич говорил, что Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком».

Михаил Жванецкий — народный артист России и народный артист Украины.

 
 
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На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.
 
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