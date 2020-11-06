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Умер Михаил Жванецкий
Источник материала: Навiны
На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.
Об этом сообщают
Михаил Жванецкий выступал на сцене с 1960-х годов. В октябре 2020 года стало известно, что сатирик завершил концертную деятельность. Его представитель Олег Сташкевич говорил, что Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком».
Михаил Жванецкий — народный артист России и народный артист Украины.
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На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.
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