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Суд отказал в жалобе защиты Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей

06.11.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

Суд отказал в жалобе защиты Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей

Сегодня рассматривалась жалоба на продление срока содержания под стражей до шести месяцев (до 18 декабря).

«Конкретные фактические обстоятельства и доказательства, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучали», — сообщил БелаПАН адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

По его словам, защите вообще не ясно, в чем заключалась проверка обоснованности продления заключения под стражу.

Лаевский заявил, что решение суда будет обжаловано в Минском городском суде.

Виктор Бабарико находится под стражей больше четырех месяцев. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Бабарико предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки).

«Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико на продление срока его...
 
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