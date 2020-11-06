Андрею 41 год, но цели прежние — чемпионство в UFC.





7 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night, в соглавном событии которого встретятся Андрей Орловский и Таннер Босер. Белорусский атлет является одним из самых опытных действующих бойцов в UFC. На счету Питбуля 48 боев, 29 из которых он завершал победами. Соперник младше Андрея на 12 лет, но это нисколько не смущает нашего героя.





— Расскажите, как прошла подготовка к бою?





— Да нормально прошла, ребята с АМС Group (Amir Management Company) помогали. Амир Мурадов, тренер, как всегда, на высоте, и спарринг-партнеры – все супер.





— На днях вы выложили в «Инстаграм» старое фото со своим тренером по боксу и поясом UFC и подписали: «Продолжаю идти к заветной цели!». Имелся в виду чемпионский пояс?





— Конечно! А для чего я это делаю почти в 42 года? Конечно, амбиции остались, цели прежние. Все поменялось, приоритеты расставлены, иду (к цели).





— Кстати, сейчас в тяжелый дивизион перебрался Джон Джонс. Что вы об этом думаете и как оцениваете его шансы здесь?





— Да ничего, перебрался и перебрался, молодец. Надо фокусироваться на том, что находится на расстоянии вытянутой руки. Хотя я читал интервью с Блаховичем, который выиграл сейчас пояс, где он говорит, что Джонс перебрался в тяжелый вес, потому что не хочет драться с ним. Адесанья постоянно его достает здесь. Я не знаю, почему Джонс перебрался в тяжелый дивизион и что им руководило. Думал, будет легче – ну, поглядим.





— Один из наиболее обсуждаемых вопросов последних двух недель: Хабиб или Джонс лучший вне зависимости от весовой категории?





— Если смотреть по боям, то понятно, что и тот, и другой выдающиеся бойцы, но с точки зрения дисциплины и резонанса, наверное, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, что позволял себе Джон Джонс, вот и все.





— Букмекеры видят вас андердогом в предстоящем бою. Такие вещи вас, как очень опытного бойца, как-то трогают?





— Вообще никак. Если хорошая линия будет, я на себя и деньги поставлю еще.





— Вы уже так делали?





— Конечно. Против Трэвиса Брауна.





— В этом поединке планируете газовать или быть более осторожным?





— Мне надо просто реализовать мой гейм-план, который тренеры разработали, все, что мы придумали, то, над чем работали в течение кэмпа, надо просто реализовать – и все. С трезвым рассудком и горячим сердцем просто выйти и сделать то, что должен сделать.





— Бывало такое, что угол говорит одно, а вы почему-то решаете сделать другое?





— Постоянно. Вот из-за этого я и проиграл достаточное количество боев. Потому что мне кажется «а вот, а вот, а вот», но со стороны, я так понимаю, виднее, и на то они и тренеры, чтобы изучать, предполагать что-то. Ни на кого не пеняю, кроме себя.





— Сколько еще вы планируете драться? Есть ли хотя бы примерное число, на котором планируете завершить карьеру? Допустим, 47 – все, я больше не выйду в октагон?





— Ну, когда будет 47, уже точно не выйду. Но пока до 47 еще время есть.





— Уже думали, чем займетесь после завершения карьеры?





— Не знаю, наверное, надо какой-то бизнес выстраивать. И больше времени буду с семьей и детьми проводить однозначно.





— В тренеры не планируете подаваться?





— Нет, ни за какие деньги. Неблагодарная это работа.





— В вашем аккаунте в «Инстаграме» есть фото вашего сына в зале. Он сам захотел заниматься единоборствами или вы его отдали туда?





— Он хочет заниматься, но он точно не будет заниматься такими единоборствами, какими занимаюсь я – боями без правил. Он может тренироваться, у него коричневый пояс по тэквондо, бейсбол, теннис… Еще мой товарищ его тренирует: борьба, ММА, все дела, но драться он точно не будет. Я сделаю все возможное, чтобы он этим не занимался.





— А если все-таки очень сильно захочет, скажет: «Хочу быть как папа!»?





— Ну, если уж захочет быть как папа, то всем, что знаю, безусловно, помогу ему, конечно, и буду в его углу постоянно. Но надеюсь, что нет.





— Как ваша супруга относится к тому, что вы боец ММА? Менялось ли ее отношение к этому с течением времени?





— Знаете, я счастливчик в том плане, что делаю то, что мне нравится, играю в свою игру. Жена понимает, что для меня это важно, и не нудит. А в течение кэмпа у меня вообще такой характер: все должно быть так, как я сказал. Могу и вспылить из-за мелочей. Она молодец. Понимает и поддерживает. В этом плане все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.





— Не приходилось ли ее защищать от каких-нибудь нехороших парней и применять свои навыки в жизни?





— Да ну, вы что, в Америке – нет. Во-первых, тут никто и не лезет. Но если придется, то конечно.





— Вы уже несколько раз снимались в кино. Есть ли в планах сыграть еще где-нибудь в ближайшее время?





— Планы-то, конечно, есть, только не приглашают. Но если будет какой-нибудь вариант, то конечно, почему нет?















