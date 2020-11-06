Товариществам домов с «Площади перемен» осенью выписали большие штрафы. Их удалось обжаловать, но, кажется, ненадолго

Источник материала: Onliner

«Площадь перемен» продолжает оправдывать свое название и бороться со стереотипами белорусского бытия. Минчане уже понемногу привыкают к тому, что товариществам собственников мятежных жилых комплексов в любой момент могут прилететь большие штрафы (вспомним тот же «Каскад»). И мало кому придет в голову, что эти самые штрафы можно с успехом обжаловать. Но товариществам собственников домов на улице Червякова, 62 и Сморговском тракте, 3 это все-таки удалось.

Осенью в две высотки нагрянула санстанция и составила на товарищества протокол об административном правонарушении. Основная претензия — они «не провели вовремя аэродинамические испытания системы вентиляции встроенных нежилых помещений», хотя, по информации нашего источника, делать этого и не должны. Товарищества обязали выплатить по 250 базовых величин штрафа. Дело рассматривал суд Центрального района, который отменил решение Центра гигиены и эпидемиологии. Но не спешите радоваться: его будут рассматривать еще раз. Санстанция уже составила свеженький протокол, однако нового судебного заседания еще не было.





Товариществу дома на Червякова, 62, помимо этого, МЧС выставило счет в 164 рубля за снятие бело-красно-белого флага. ТС подало жалобу в прокуратуру, а она ее удовлетворила! И даже обязала МЧС вернуть оплату. Все потому, что пожарные указали неверный адрес выезда. На самом деле снимали флаг они возле Червякова, 60. Это подтверждают и камеры видеонаблюдения. Скорее всего, товариществу этого дома и придется заплатить штраф.