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Panasonic выпустила «пылесос» для спасения упавших на рельсы наушников
Источник материала: Onliner
В Японии серьезнейшая проблема — только за последние три месяца на вокзалах одного лишь Токио люди уронили на рельсы около тысячи наушников. Обычно вещи достают с помощью щипцов. Такой фокус проходит со шляпами и сумками. Беспроводную гарнитуру ухватить щипцами проблематично. К решению проблемы подключилась Panasonic и железнодорожная компания JR East.
Итогом плодотворного сотрудничества
Штуковина проходит испытания на станции Икэбукуро в Токио. Пока все в восторге от того, как легко теперь стало спасать беспроводную гарнитуру.
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
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В Японии серьезнейшая проблема — только за последние три месяца на вокзалах одного лишь Токио люди уронили на рельсы около тысячи наушников. Обычно вещи достают с...
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