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Panasonic выпустила «пылесос» для спасения упавших на рельсы наушников

06.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Японии серьезнейшая проблема — только за последние три месяца на вокзалах одного лишь Токио люди уронили на рельсы около тысячи наушников. Обычно вещи достают с помощью щипцов. Такой фокус проходит со шляпами и сумками. Беспроводную гарнитуру ухватить щипцами проблематично. К решению проблемы подключилась Panasonic и железнодорожная компания JR East.

Итогом плодотворного сотрудничества стало некое подобие вертикального пылесоса. Устройство на станции вручают сотруднику с самым серьезным лицом. В случае неприятности служащий засасывает наушники через небольшие трубочки девайса от Panasonic.

Panasonic выпустила «пылесос» для спасения упавших на рельсы наушников

Штуковина проходит испытания на станции Икэбукуро в Токио. Пока все в восторге от того, как легко теперь стало спасать беспроводную гарнитуру.

Пылесос Bosch BBHL21435
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В Японии серьезнейшая проблема — только за последние три месяца на вокзалах одного лишь Токио люди уронили на рельсы около тысячи наушников. Обычно вещи достают с...
 
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