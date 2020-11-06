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ДТП с участием патрульной машины, ехавшей задним ходом, попало на видео

06.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель утверждает, что сегодня утром стал участником аварии. В его Nissan врезался Geely в милицейской окраске. На двери второго авто — герб Департамента охраны. Водитель обнародовал видео с моментом столкновения.

«Все произошло на ул. Гинтовта под МКАД сегодня около 10:50 утра, — рассказал автор записи. — Виноват экипаж патрульной машины — водитель двигался задним ходом».

ДТП с участием патрульной машины, ехавшей задним ходом, попало на видео

ДТП с участием патрульной машины, ехавшей задним ходом, попало на видео

ДТП с участием патрульной машины, ехавшей задним ходом, попало на видео

 
 
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Наш читатель утверждает, что сегодня утром стал участником аварии. В его Nissan врезался Geely в милицейской окраске. На двери второго авто — герб Департамента охраны....
 
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