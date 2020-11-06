Монолог первого замминистра МВД в МГЛУ: «Вами управляют. Хотите высказать свою позицию? Объединитесь в группу и приходите в МВД — поможем и направим»

Источник материала: Onliner

В белорусских вузах десант из высоких чиновников. После встречи Натальи Качановой в БГУ, в иняз приехал первый замминистра МВД Геннадий Казакевич. Разговор получился не такой эмоциональный и в гораздо более скромных границах размаха мысли. Не все студенты досидели до конца.

Геннадий Казакевич представился и обратился к «товарищам студентам» с просьбой-предупреждением: я не буду вас учить и пугать, а вы будьте политкорректны и уважительны. Надо признать, что в ходе разговора обе стороны нарушали этот порядок.

— С прошлого года мы видим угрозу в информационном поле, активно стало развиваться блогерское движение с резкой и агрессивной критикой власти и МВД. Любые инфоповоды создавались для негативного фона работы милиции и формирования неприязни к нам, — начал Казакевич.

Дальше — по нарастающей.

Фильм «Жмурки» смотрели? Посмотрите

— Я человек поживший, но и то сложно бывает отличить мух от котлет. Тем более у вас, молодых, происходит внутренний диссонанс от получаемой информации.

Второй шаг — развитие так называемого гражданского общества. Я понимаю, что вам кажется будто это будущее, что мы должны всячески его поддерживать. Я не возражаю. Более того, МВД в своей деятельности не может обойтись без гражданского общества. Например, в борьбе с наркоманией. После августовских событий ситуация начала наслаиваться активной неприязнью к сотрудникам правоохранительных органов.





Любая война начинается не с танков или диверсантов — она начинается в головах. Когда закладывается ложное представление о государстве, что оно делает, будущем — тогда начинается тот диссонанс, который проявляется в незаконных массовых мероприятиях.

Я сознательно уйду от темы прозрачности или непрозрачности выборов президента. Выборы прошли, глава избран и избран законно. Но это стало инфоповодом для раскачивания ситуации. Здесь из вас никто на баррикадах не был. А 9—12 августа была самая настоящая уличная война. Я тоже был на улице и видел безумие. И первое, что приходило, на ум: как так в нашей спокойной и мирной стране, в которой 26 лет был порядок, появились реальные баррикады, бутылки с зажигательной смесью, мощные петарды... забыл, как они называются правильно.

— Светошумовые гранаты? — подсказал зал.

— Вы пытаетесь в конфронтацию вступить? Не получится. Будут вопросы после — зададите. Так вот. Фильм «Жмурки» смотрели? Посмотрите, он очень удачно передает дух того времени, начала 90-х.





Так и после выборов. Были тараны боевых порядков. 213 сотрудников (силовиков. — Прим. Onliner) пострадали. Причем достаточно серьезно.

Но мы продолжаем выполнять свои служебные обязанности. Любые боевые действия и революции невозможны без насилия. Другое дело — насколько это законно и к чему приводит. Есть жизненные ситуации, когда мирное разрешение невозможно.

Применительно насилия от действий сотрудников — давайте абстрагируемся и возьмем опыт европейских и американских полицейских. Что там происходит? Любой американский полицейский при наличии ему кажущейся угрозы жизни и здоровью может применить боевое оружие. По нашему законодательству это невозможно в принципе. Возьмите события в Польше. Там полицейские, растаскивая сцепку, не задумываясь применяют газ. У нас это в принципе тоже невозможно.

Слышится смех в зале.

— Что вас смущает? — внимательно смотрит Геннадий Казакевич на рассмеявшуюся студентку. — Представьтесь, как вас зовут? Ваша фамилия? Если вы хотите продолжать высказывать свое негативное отношение, я попрошу вас удалиться. Садитесь.

И продолжает.

Насилие было, по-другому невозможно было обеспечить порядок

— А что же сделать с теми фактами, которые освещаются в СМИ? Интернет захлестнула волна насилия, которая оставила тяжелые впечатления даже у видавших виды сотрудников милиции. Сейчас продемонстрирую видео.

Помощники Казакевича включают нарезку из нескольких сюжетов, которые МВД признало фейками: про девушку, которую обещали «пустить по кругу» на Окрестина (она, по словам замминистра, проститутка, один из организаторов протестов, неоднократно попадавшая в руки милиции), про беременную из Гродно, которую якобы ударили в живот, после чего она потеряла ребенка, и про мужчину, которого якобы изнасиловали, а тот уехал в Чехию. Эти же ролики демонстрировали в МВД на встрече с представителями ООН.

— В любом случае насилие было — по-другому невозможно было обеспечить порядок. В Следственном комитете есть в производстве 2300 материалов по каждому факту такого насилия. Но еще раз, услышьте: человек, который сознательно допускает нарушение порядка, выходит на баррикады, должен понимать, что он получит не просто адекватный ответ.





Каждое воскресенье по команде объявляются марши. И мы ждем: что же придумали наши польские друзья? Они придумали марш людей с неограниченными возможностями. Или ультиматум. «Выходим, требуем, выносим»... Вам, как думающим людям, не претит, что вами кто-то пытается управлять? Степу Путило знаю лично и достаточно хорошо. Путило находится в строго охраняемом районе, где находится Центр психологических операций. Такие есть во всех армиях, в том числе и у нас. Но не в нем дело...

Уличные протесты схлопываются, но протестная масса меньше не стала

— Парадокс коммуникаций. С чисто технической точки с этим ничего не сделаешь — интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Мы видим, что «управляторы» сознательно толкают не на выражение гражданской позиции. В прошлое воскресенье собралось 2600—3000 человек. Сознательно людей призывали идти на проезжей части, хотя в этом не было никакой необходимости. А блокирование проезжей части — это 23.34 КоАП или 342 УК максимум. Сознательно толкают! А сами не ходят. Только намечают маршрут и призывы. Все эти разведчики-велосипедисты, барабанщики...

Иными словами, вас наталкивают на правонарушения. В настоящее время уличные протесты схлопываются. На это влияет погода и усталость. Но мы понимаем, что протестная масса меньше не стала: есть огромное количество недовольных людей, мы должны их услышать.

Чтобы составить впечатление и сложить картину — не обязательно заходить в толпу. Выйдите на проспект и посмотрите. Не нужно брать флаг и занимать проезжую часть.

Уличные протесты трансформируются. У всех есть вопросы, и в своем маленьком дворе люди пытаются их решить. А вот что вызывает тревогу — радикализация таких протестов. Что мы видим? Гомель, Мозырь, Советский район Минска — коктейли Молотова. Группа анархистов. Я уважаю идейных людей в принципе. Даже если они стоят по ту сторону добра и зла. Так вот, они решили совершать акции прямого действия. Этих мужчин я знаю с 2010 года. У них оружие и четкий план. Удалось задержать уже после начала реализации этого плана.

Второе проявление радикализации — рельсовая война. Подумайте, любой поезд, сошедший с рельс, — катастрофа, а у нас 90 фактов рельсовой войны. Одна из организаторов кампании — тоже проститутка. Сама ничего не делала — только призывала. А мы задержали трех граждан молодых, которые делали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Мы опасаемся радикализации студенческих протестов

— Теперь о студентах. Мы очень боялись и продолжаем опасаться радикализации среди студентов. У нас только в Минске десятки тысяч студентов. Это традиционно протестная масса, вы хотите менять жизнь. Вас сознательно двигают к тому, чтобы государство, да жестко, реагировало. До недавнего времени мы пытались влиять профилактически — не получается. Вопрос не в ответственности, а в том, что идею протестов в ваше сознание привносят.

Что такое незаконное массовое мероприятие? В законе все расписано. То, что происходит каждое воскресенье, — может быть по закону. Для этого нужно обратиться в Мингорисполком заранее. Но для этого нужно обозначить себя, а никто этого делать не хочет.

Я знаю, что у вас есть своя форма организации студенчества. Вопрос. А вы пробовали объединиться в рамках своего вуза? Есть же законные способы выражения своей гражданской позиции. Если не принимают вас в ректорате — приходите в МВД! Мы вам поможем.

Вы уже все идентифицированы

— В стране будет мир и порядок, хочет этого кто-либо или нет. Каждый отвечает за себя и свое будущее. У нас есть достаточно сил, средств и технических средств. Вы все уже идентифицированы. Но мы тоже хотим диалога. Выражайте свои позицию в соответствии с законом.

Telegram-канал, который нельзя называть (Геннадий Казакевич назвал. — Прим. Onliner), он показывает концовку сюжета, БТ — начало. Середина пропадает! МВД пытается показывать правду.

— А как нам составить впечатление о происходящем?

— Чтобы составить впечатление и сложить картину — не обязательно заходить в толпу. Выйдите на проспект и посмотрите. Не нужно брать флаг и занимать проезжую часть. Подавляющая часть митингующих — обычные люди. Но голова толпы — руководители для провокаций и управления. Вам хочется, чтобы вас выдавили вперед и затоптали? Даже 5 тысяч при стечении обстоятельств становятся угрозой сами себе. Мы все молимся каждое воскресенье, чтобы какой-нибудь радикал не сделал что-нибудь.