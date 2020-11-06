Умер сатирик Михаил Жванецкий

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает meduza.io. Сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о том, что прекращает выступления.От чего умер Жванецкий, на данный момент информации нет. Родные сатирика пока не комментируют уход артиста. В июне сам Жванецкий рассказывал Lenta.ru, что очень плохо себя чувствует.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — поделился тогда Жванецкий. Ходили слухи о том, что у него диагностировали рак, однако сам сатирик опроверг эту информацию.