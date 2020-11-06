﻿ Умер сатирик Михаил Жванецкий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер сатирик Михаил Жванецкий

06.11.2020 16:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает meduza.io. Сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о том, что прекращает выступления.От чего умер Жванецкий, на данный момент информации нет. Родные сатирика пока не комментируют уход артиста. В июне сам Жванецкий рассказывал Lenta.ru, что очень плохо себя чувствует.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — поделился тогда Жванецкий. Ходили слухи о том, что у него диагностировали рак, однако сам сатирик опроверг эту информацию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает meduza.io. Сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о том, что прекращает выступления.От чего умер Жванецкий, на данный момент информации нет....
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогеру Эдуарду Пальчису предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика