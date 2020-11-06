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"Мыслить трудно, поэтому большинство людей судит": памяти Михаила Жванецкого

06.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Мыслить трудно, поэтому большинство людей судит": не стало Михаила Жванецкого

© Sputnik / Борис Кауфман
Умер Михаил Жванецкий: вспоминаем, что он говорил и о чем молчал
Наши несовершенства и разные грешки абсолютны неистребимы, а это значит, что Жванецкий будет понятен и близок аудитории еще очень долгие годы. Спасибо, Михал Михалыч, за Вашу жизнь, и за Ваш необыкновенный ум, спасибо за гениальное умение раскрашивать действительность и ненавязчиво пробуждать совесть. 

О смерти неповторимого писателя-сатирика стало известно в пятницу 6 ноября, ему было 86 лет. Месяц назад Михаил Жванецкий объявил о том, что решил прекратить выступления. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть, сказал журналистам его представитель.

"Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", ― такое заявление представителей сатирика было сделано 7 октября.

В марте Жванецкий отметил свой 86-й день рождения, в том же месяце он собирался выступить в Минске, однако концерт пришлось отменить из-за плохого самочувствия артиста.

За более чем пять десятилетий творчества Жванецкий стал живой легендой. Его монологи всегда оставались злободневными и актуальными. Сатирик настолько тонко высмеивал окружающую действительность, что это неизменно вызывало у зрителей чувство причастности, улыбки и слезы.

В память о легендарном писателе-сатирике на радио Sputnik ― фрагмент одного из его монологов…

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Теги: Минск
 
 
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