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"Мыслить трудно, поэтому большинство людей судит": памяти Михаила Жванецкого
06.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Борис Кауфман
О смерти неповторимого писателя-сатирика стало известно в пятницу 6 ноября, ему было 86 лет. Месяц назад Михаил Жванецкий объявил о том, что решил прекратить выступления. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть, сказал журналистам его представитель.
"Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", ― такое заявление представителей сатирика было сделано 7 октября.
В марте Жванецкий отметил свой 86-й день рождения, в том же месяце он собирался выступить в Минске, однако концерт пришлось отменить из-за плохого самочувствия артиста.
За более чем пять десятилетий творчества Жванецкий стал живой легендой. Его монологи всегда оставались злободневными и актуальными. Сатирик настолько тонко высмеивал окружающую действительность, что это неизменно вызывало у зрителей чувство причастности, улыбки и слезы.
В память о легендарном писателе-сатирике на радио Sputnik ― фрагмент одного из его монологов…
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