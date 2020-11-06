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Что делать с большим урожаем тыквы? Вот четыре простых рецепта от шеф-повара

06.11.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тыква — это сезонный источник многих полезных веществ и отличный продукт для тех, кто любит экспериментировать на кухне. С ней можно готовить все — от супов до десертов: она может быть и гарниром, и основой блюда. Минский шеф-повар Евгений Макаревич делится рецептами, которые помогут превратить тыкву в ресторанное блюдо.

  • Евгений Макаревичшеф-повар доставки продуктов с рецептами rebox.by

Тыквенный суп

На 2−4 порции:

  • тыква — 500 г;
  • морковь — 100 г;
  • сливки — 200 г;

  • лук — 80 г;

  • тыквенные семечки — 5 г;

  • масло сливочное — 20 г;

  • петрушка — 5 г;

  • орех мускатный — щепотка.

Фото: unsplash.com

Как готовить: морковь и лук нарезать небольшими кусочками. Разогреть в сотейнике две ложки растительного масла и обжаривать, помешивая, нарезанные овощи и тыкву на среднем огне 5−8 минут. В середине обжарки добавить сливочное масло. Залить овощи 200 мл воды, посолить, поперчить. Варить 15−20 минут на среднем огне. В сотейник влить сливки, варить еще 5 минут. Всыпать мускатный орех и перемешать. Пробить суп блендером до состояния пюре, украсить обжаренными тыквенными семечками и петрушкой.

Салат с печеной тыквой и апельсином

На 2 порции:

  • тыква — 150 г;
  • листья салата — 70 г;
  • мак — 5 г;
  • апельсин — 150 г;
  • сыр с голубой плесенью — 40 г;
  • лимонный сок — 10 мл;
  • оливковое масло — 20 мл;
  • мед — 20 мл.

Как готовить: нарезать тыкву на крупные кубики, смазать медом и запекать в духовке при 180 ºC 30−35 минут. Обжарить на сковороде мак несколько секунд, нарезать кубиком сыр, разделить на дольки апельсин, сняв белую кожицу. Приготовить заправку: смешать лимонный сок с оливковым маслом. В миске смешать салатный микс, апельсиновые дольки, запеченную тыкву и сыр, полить заправкой и посыпать маком.

Тыквенное ризотто со спаржей

На 2−3 порции:

  • рис для ризотто (например, сорт арборио) — 120 г;
  • тыква — 350 г;
  • сыр маскарпоне — 60 г;
  • лук — 50 г;
  • бадьян — 2 шт.;
  • корица — 1 палочка;
  • спаржа — 100 г;
  • чеснок — 7 г;
  • сахар (по желанию).

Фото: unsplash.com

Как готовить: тыкву нарезать небольшим кубиком, спаржу — небольшими кусочками. Залить тыкву 400 г воды, добавить бадьян, корицу, сахар и варить до размягчения около 5 минут. Тыкву переложить на тарелку, а воду из-под тыквы не выливать (она понадобится для ризотто).

Лук и чеснок мелко порезать, обжарить на растительном масле. Добавить рис, немного воды, в которой варилась тыква. Готовить ризотто до размягчения зерен риса, постепенно подливая воду: должна получиться вязкая каша. Добавить к ризотто две ложки сыра маскарпоне, тыкву и спаржу — все вместе готовить еще 4−5 минут.

Тыквенные панкейки

На 4 порции:

  • печеная тыква — 100 г (можно 80 г тыквенного пюре);
  • мука — 130 г;

  • молоко — 150 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • имбирь — 1 г;

  • сахар (по вкусу);

  • мед или кленовый сироп (для подачи).

Как готовить: муку просеять и смешать c солью, разрыхлителем и имбирем. Для теста: влить в миску молоко, добавить яйцо, сахар, тыкву (в состоянии пюре) и всыпать мучную смесь. Венчиком перемешать до однородности. Добавить две ложки растительного масла и еще раз перемешать.

Разогреть сухую сковороду и жарить панкейки: на один понадобится примерно две столовые ложки теста. Когда поверхность блинчика покроется пузырьками, его нужно перевернуть и выпекать еще минуту. Можно подать с медом или кленовым сиропом.

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Тыква - это сезонный источник многих полезных веществ и отличный продукт для тех, кто любит экспериментировать на кухне. С ней можно готовить все - от супов до...
 
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