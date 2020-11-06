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Что делать с большим урожаем тыквы? Вот четыре простых рецепта от шеф-повара
Источник материала: Tut.by
Тыква — это сезонный источник многих полезных веществ и отличный продукт для тех, кто любит экспериментировать на кухне. С ней можно готовить все — от супов до десертов: она может быть и гарниром, и основой блюда. Минский шеф-повар Евгений Макаревич делится рецептами, которые помогут превратить тыкву в ресторанное блюдо.
Тыквенный суп
На 2−4 порции:
Как готовить: морковь и лук нарезать небольшими кусочками. Разогреть в сотейнике две ложки растительного масла и обжаривать, помешивая, нарезанные овощи и тыкву на среднем огне 5−8 минут. В середине обжарки добавить сливочное масло. Залить овощи 200 мл воды, посолить, поперчить. Варить 15−20 минут на среднем огне. В сотейник влить сливки, варить еще 5 минут. Всыпать мускатный орех и перемешать. Пробить суп блендером до состояния пюре, украсить обжаренными тыквенными семечками и петрушкой.
Салат с печеной тыквой и апельсином
На 2 порции:
Как готовить: нарезать тыкву на крупные кубики, смазать медом и запекать в духовке при 180 ºC 30−35 минут. Обжарить на сковороде мак несколько секунд, нарезать кубиком сыр, разделить на дольки апельсин, сняв белую кожицу. Приготовить заправку: смешать лимонный сок с оливковым маслом. В миске смешать салатный микс, апельсиновые дольки, запеченную тыкву и сыр, полить заправкой и посыпать маком.
Тыквенное ризотто со спаржей
На 2−3 порции:
Как готовить: тыкву нарезать небольшим кубиком, спаржу — небольшими кусочками. Залить тыкву 400 г воды, добавить бадьян, корицу, сахар и варить до размягчения около 5 минут. Тыкву переложить на тарелку, а воду из-под тыквы не выливать (она понадобится для ризотто).
Лук и чеснок мелко порезать, обжарить на растительном масле. Добавить рис, немного воды, в которой варилась тыква. Готовить ризотто до размягчения зерен риса, постепенно подливая воду: должна получиться вязкая каша. Добавить к ризотто две ложки сыра маскарпоне, тыкву и спаржу — все вместе готовить еще 4−5 минут.
Тыквенные панкейки
На 4 порции:
Как готовить: муку просеять и смешать c солью, разрыхлителем и имбирем. Для теста: влить в миску молоко, добавить яйцо, сахар, тыкву (в состоянии пюре) и всыпать мучную смесь. Венчиком перемешать до однородности. Добавить две ложки растительного масла и еще раз перемешать.
Разогреть сухую сковороду и жарить панкейки: на один понадобится примерно две столовые ложки теста. Когда поверхность блинчика покроется пузырьками, его нужно перевернуть и выпекать еще минуту. Можно подать с медом или кленовым сиропом.
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Тыква - это сезонный источник многих полезных веществ и отличный продукт для тех, кто любит экспериментировать на кухне. С ней можно готовить все - от супов до...
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