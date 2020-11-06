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Фристайлистка Александра Романовская выставила на аукцион свою золотую медаль

06.11.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская фристайлистка, чемпионка мира Александра Романовская, не так давно уволенная из сборной «за прогул», выставила на аукцион золотую медаль, которую она получила на Зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.


На зимней Универсиаде 2019 в Красноярске спортсменка победила в личном зачете, прыгнув в финале сложнейший прыжок с тройным сальто.

«Эта медаль с универсиады очень важна и дорога мне. Эти соревнования были и останутся первыми и единственными университетскими играми в моей спортивной карьере. Сезон 2018/2019 оказался для меня самым сложным, насыщенным и успешным.

Тяжело держаться на высоком уровне от соревнований к соревнованиям, но в тот год, у меня всё получилось. Я уверена, что в этой медали осталась энергетика этих замечательных соревнований, которые мне удалось выиграть, и тех ярких эмоций, которые я испытывала на награждении, когда мне вручали золотую медаль», — сказала Александра.

Деньги, полученные за медаль, пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов. Стартовая цена лота — 900 долларов, аукцион будет завершен через 10 дней.


Александра Романовская — чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года в Беларуси — 2019. Ранее она подписала письмо спортсменов с требованиями к власти о прекращении насилия и проведении повторных выборов, а также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Александра также участвовала в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.

Шестого октября стало известно, что Александра Романовская была уволена. Официальная причина — прогул. При этом он был допущен из-за необходимости доставить в больницу отца с инсультом.

 
 
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