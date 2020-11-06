Политолог: В диктатурах президентство определяется не выборами, а способностью удержать власть

Источник материала: Ежедневник

Политолог считает, что в целом стоит перестать оперировать и апеллировать к таким словам, как президент, конституция, легитимность, закон. В условиях повсеместного насилия и террора в стране это бессмысленно.

«Почему немалое число пользователей ФБ пишут, что Лукашенко уже не президент с 6 ноября? Мне интересно знать, для кого он был президентом до 9 августа 2020 года, и оставался таковым после 9 августа?

Получается, что после массовых фальсификаций и насилия в отношении белорусских граждан Лукашенко все еще легитимный президент, а вот уже после «инаугурации» нелегитимный, и уж тем более нелегитимный после 6 ноября. Это просто абсурд.

Жаль, что больше нет дат в политическом календаре, которые бы сделали Лукашенко непрезидентом больше, чем он есть сейчас. Может «Новы год»?

В диктатурах президентство определяется не выборами и не конституцией, а способностью удержать власть. Я думаю вообще стоит перестать оперировать и апеллировать к таким словам, как президент, конституция, легитимность, закон. В условиях повсеместного насилия и террора в стране это бессмысленно.

Мы должны понять, что после свершившихся с 9 августа преступлений, все кто остался служить системе, кто участвует в прямых или косвенных репрессиях являются уголовными преступниками, соучастниками государственного переворота. От депутатов местных советов, до журналистов и идеологов. Точка.

Более того, лично для меня, как и представителей демократического сообщества, первый и последний президентский срок Лукашенко формально охватывает период с 1994 по 1999 год. Хотя, после 1996 года, когда конституция была выпотрошена и Лукашенко наделил себя монархическими полномочиями, его власть перестала быть законной. Он осуществил политический переворот.

С 1996 года он незаконный и нелегитимный президент, так как его власть опиралась на насилии все это время и на молчаливом согласии большинства.

Кстати, сегодня молчаливое несогласие того же большинства остается основой режима Лукашенко.

Власти постоянно манипулировали и нарушали законы и конституцию, фальсифицировали выборы, репрессировали несогласных.

24 года мы жили при тирании, в стране с правовым дефолтом, с насилием и массовыми репрессиями, которые стали очевидны для многих почему-то благодаря смартфонам и телеграмм-каналам.

Получается, что до появления НЕХТЫ и Бабарико у нас была самая демократическая страна в мире, с самым лучшим президентом-хоккеистом».

Павел Усов