Умер Михаил Жванецкий

Источник материала: Ежедневник

Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни.

Об этом пишет телеканал «Дождь».

Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу 360, о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у «Жванецкого была болезнь».

В октябре Жванецкий ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте сатирику исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.

В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.