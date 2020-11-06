Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»

По сообщениям студенческих телеграм-каналов, сотрудники милиции посетили Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР).



Геннадий Казакевич. Фото: minsknews.by.

Отмечается, что в лингвистическом университете на встрече с первым заместителем министра внутренних дел Геннадием Казакевичем присутствовало около 30 человек.

Телеграм-каналы «МГЛУ за свободу» и «Студэнцкая думка» публикуют наиболее актуальные вопросы и ответы из разговора, в том числе видеофрагменты встречи.

«Сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными»

Говоря о прошедших президентских выборах, Казакевич заявил: «Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, выбран законно».

«После выборов у нас началась уличная война. И невозможно прекратить массовые беспорядки без насилия», — цитирует представителя МВД «Студэнцкая думка».

По его словам, человек, который выходит на несанкционированные мероприятия и сознательно поднимает руку на сотрудника милиции, «должен понимать, что будут применены все законно предоставленные методы (а у нас их много), чтобы пресечь его противоправные действия».

Задали Казакевичу вопрос и о насилии в изоляторе на Окрестина. «Ни один факт изнасилования ни мужчин, ни женщин не был доказан», — ответил он.

Как пишет «Студэнцкая думка», представитель МВД показал студентам видео, «называя женщину, которая рассказала об изнасиловании, профессиональной проституткой».

О телеграм-канале, который белорусские власти признали экстремистским, Казакевич сказал, что между собой милиционеры называют его «Генералом Некстой». «Вам не кажется, что такими призывами нами пытаются руководить извне?» — спросил он студентов.

Первый замминистра подчеркнул, что организаторы «сами на марши-то не ходят». «Их главная задача — организовать толпу: флагоносцы, барабанщики и т.д.», — заявил Казакевич.

«Молимся, чтобы какой радикал не катнул гранату»

Высказался он о студенческих протестных акциях: «Мы всегда опасаемся того, что не просто протестная активность, а радикализация этой активности перекинется на студентов. <…> Идею протеста в ваше сознание привносят. Вы должны сами понимать, что есть законные методы выражения своего несогласия. <…> Некоторые из протестующих рассматривают протесты как возможность социальных лифтов. <…> Вместо того чтобы злиться на власть, можно было создать независимый союз студентов, например, независимый профсоюз. Если не хотите его создавать в универе, приходите в МВД. Мы вам поможем».

Был задан вопрос о резонансном задержании студентов МГЛУ 4 сентября, когда люди в черной форме ворвались в холл вуза, хватали студентов с применением грубой силы, заламывали им руки, выводили и выносили их из университета в микроавтобусы без номеров. «БЧБ-флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Значит, у вас в университете проводилось несанкционированное мероприятие. Сотрудники милиции предупреждали собравшихся и применили все законные способы для восстановления нарушенного порядка», — заявил Казакевич.



Фото: скриншот видео с телеграм-канала "МГЛУ за свободу".

О своем отношение к национальному бело-красно-белому флагу он сказал так: «Для меня есть официальная символика, а есть официально не зарегистрированная».

Студенты уточнили, задержат ли их, если они несут по улице любой другой (неофициальный) флаг. Казакевич ответил: «Флагом вы себя обозначаете. А задержат вас за правонарушение, которое вы совершаете».

По его словам, для того чтобы составить свою картину видения реальной ситуации, «вовсе не обязательно брать бело-красно-белый флаг, становиться на проезжую часть и орать как сумасшедший».

«Мы молимся, чтобы какой радикал не катнул гранату», — добавил он, говоря об уличных акциях.

В завершение встречи Казакевич поблагодарил собравшихся студентов и попросил думать о будущем и том, что они делают.

Стоит отметить, что в середине октября на одном из ютуб-каналов появилось видеообращение, записанное Татьяной Монтик, которая заявила, что была учительницей истории у Геннадия Казакевича и экзаменатором на вступительных экзаменах в академию МВД. «Гена! Я прекрасно знаю, что ты против того, что сейчас происходит… Не дай замарать свой мундир, свою честь и совесть. Ты не можешь предать меня, предать свою семью, предать белорусский народ. Не забудь уроки истории. Эта власть уже мертва», — обратилась женщина к милицейскому чиновнику.

Одновременно в ректорате университета 6 ноября прошла встреча администрации с преподавателями, выступающими против отчисления студентов и увольнения коллег. БелаПАН стало известно, что на участников встречи давили и уговаривали прекратить протестные мероприятия.

Говорил, что открыт к вопросам, но, когда о чем-то спрашивали, жутко раздражался

В телеграм-канале «Мирный БГУИР» пишут, что на встречу со студентами в вуз приехал представитель главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД. Студентам зачитали законодательство о проведении массовых мероприятий, а также сравнили его с аналогичными законами других стран. Помимо этого прозвучало, что выборы 9 августа прошли законно. По словам одного из участников, некоторые студенты пришли на встречу с родителями и законными представителями. «Этот мужчина при входе требовал их не допускать. Спрашивал, кому они не доверяют — вузу или студентам. Потом успокоился. В начале встречи сказал, что открыт к вопросам, но каждый раз, когда его о чем-то спрашивали, жутко раздражался. В аудитории стояла видеокамера. При этом, насколько я понял, вся встреча транслировалась через «Зум», — сказал собеседник.

Тем временем студенты пишут, что в некоторых университетах (БГМУ, БГУИР, МГЛУ, БГТУ) появилась новая должность — проректор по безопасности (и кадрам). Преподаватели подтверждают информацию. Людей, пришедших на эту должность, руководители вузов по фамилии имени и отчеству студентам не представляют и чем занимаются в университетах новые проректоры, не объясняют.

О гибели Александра Тарайковского

Высказался Геннадий Казакевич о гибели демонстранта Александра Тарайковского.

«Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много, — цитирует Казакевича телеграм-канал «Студэнцкая думка». — Смерть — это всегда трагедия, неэтично комментировать это, запомните, и через пару лет вы меня поймете». «В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем», — добавил чиновник.

34-летний житель Минска Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа около станции метро «Пушкинская» в ходе разгона силовиками мирной демонстрации против официальных итогов президентских выборов.

МВД сразу заявило, что Тарайковский «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке и привело к смерти. Однако позже было опубликовано видео, сделанное в Минске агентством Associated Press, опровергающее эту версию. На нем видно, что безоружный мужчина, в котором родители Тарайковского опознали своего сына, упал на асфальт после выстрела со стороны силовиков.

11 августа СК начал проверку по факту смерти Тарайковского, в рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза.

6 октября адвокат семьи Тарайковского Альвина Мингазова направила в СК заявление отца Тарайковского о возбуждении уголовного дела, ознакомлении с результатами судмедэкспертизы и приобщении видеоматериалов, которые удалось добыть защите.

5 ноября в интервью «Радио Свабода» Мингазова сообщила, что уголовное дело по факту смерти погибшего пока не заведено. В ознакомлении с результатами судмедэкспертизы родным отказывают, но видеоматериалы защиты СК принял.

«Нам удалось добыть видеоматериалы, которые были приобщены к делу. Мы нашли прямого свидетеля убийства, — рассказала адвокат. — Также был сделан запрос в городскую станцию скорой медицинской помощи о предоставлении копии карты вызова бригады срочной помощи и копии журнала записи вызовов. Указанные документы предоставили отцу погибшего. Из них следует характер ранения — пулевое в грудь в область сердца. При этом при осмотре тела никакого выходного отверстия со спины родственники не видели».

Согласно законодательству проверка СК может продолжаться в течение трех месяцев, этот срок истекает 11 ноября. После этого в СК должно быть принято решении о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.