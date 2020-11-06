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Журналист Владимир Чуденцов приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы

06.11.2020 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист Владимир Чуденцов приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, следует из сообщения пресс-службы Верховного суда.

Журналист Владимир Чуденцов приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы

Суд Заводского района Минска по итогам закрытого процесса признал Чуденцова виновным в хранении с целью распространения и распространении заведомо несовершеннолетнему порнографического материала, совершенных с использованием интернета и лицом, достигшим 18-летнего возраста. На основании ч. 2 ст. 343 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года.

Журналист также признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотического средства, и на основании ч. 1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года.

Он же признан виновным в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси наркотического средства, и на основании ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 328-1 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года со штрафом в 1000 базовых величин (27 тыс. рублей).

В соответствии ч. 2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний обвиняемому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет со штрафом в 1000 базовых величин, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Согласно ч. 1 ст. 7 закона «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» срок наказания сокращен на год.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов (ранее носил фамилию Зуев) был задержан 21 ноября 2019 года в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля.

В личных вещах Чуденцова было найдено 0,87 грамма марихуаны. В тот же день во время обыска дома у журналиста якобы также был обнаружен пакет с марихуаной. 24 ноября прокурор избрал для Чуденцова меру пресечения — арест. Согласно результатам освидетельствования, журналист не находился под влиянием наркотических веществ. Он утверждал, что наркотики ему подбросили.

30 ноября Чуденцову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 328-1 (попытка незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств) УК. Журналист вину не признал.

10 января Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Чуденцова дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 167 УК). Основанием стали материалы доследственной проверки информации из СМИ.

В частности, УСК по Минску провел проверку «по размещенному 30 ноября прошлого года на сайте nn.by сообщению по факту совершения Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

СК также сообщил, что к уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Чуденцова по другому факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, производство по которой Генпрокуратура возобновила в декабре прошлого года.

«Также следователями проверяются мотивы трудоустройства Владимира Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних», — говорилось в сообщении Следственного комитета.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Он обвинялся в хранении наркотиков и распространении порнографии.
 
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