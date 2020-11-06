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Журналист Чуденцов приговорен к 6,5 годам колонии и штрафу в $10 тыс.

06.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Журналист Владимир Чуденцов приговорён к шести с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу в размере $10 тысяч.

Суд над журналистом проходил в закрытом режиме. Чуденцов был признан виновным в распространении порно заведомо несовершеннолетнему, хранении наркотиков и попытке их перевоза через границу.

Чуденцов был задержан в конце 2019 года на беларусско-польской границе. Таможенники обнаружили в его багаже марихуану, а затем «нашли» ее в квартире.

По результатам освидетельствования журналист не находился под влиянием наркотических веществ. Своей вины Чуденцов не признал и на суде говорил, что наркотики ему подбросили.

Благодаря амнистии, Чуденцов должен будет провести за решёткой на год меньше – пять с половиной лет. Приговор не окончательный, он может быть обжалован.

 
 
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Журналист Владимир Чуденцов приговорён к шести с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу в размере $10 тысяч.
 
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