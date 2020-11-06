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Колесникова и Бабарико останутся за решеткой до конца года

06.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Марии Колесниковой продлили заключение под стражей еще на два месяца, до 8 января, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

4 ноября защита Колесниковой получила отказ в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения на выход под залог. До этого адвокаты дважды безрезультатно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест и под поручительство, сообщает БелаПАН.

Сегодня суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

В суде рассматривалась жалоба на продление срока содержания под стражей до шести месяцев (до 18 декабря). По словам адвокатов, защите вообще не ясно, в чем заключалась проверка обоснованности продления заключения под стражу.

Решение суда будет обжаловано в Минском городском суде.

Виктор Бабарико находится под стражей больше четырех месяцев. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Бабарико предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки).

«Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.

 
Теги: Минск
 
 
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Марии Колесниковой продлили заключение под стражей еще на два месяца, до 8 января, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
 
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