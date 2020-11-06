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Трудовые пенсии в Беларуси вырастут на 5,4% с декабря
Источник материала: АФН
В Беларуси с 1 декабря 2020 года будут повышены трудовые пенсии, сообщила пресс-служба президента.
Согласно указу №409, пенсии вырастут в среднем на 5,4% с 458,25 в ноябре до 483 рублей в декабре. По сегодняшнему курсу, пенсия в декабре составит 187 долларов.
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В Беларуси с 1 декабря 2020 года будут повышены трудовые пенсии, сообщила пресс-служба президента.
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