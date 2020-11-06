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Трудовые пенсии в Беларуси вырастут на 5,4% с декабря

06.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 декабря 2020 года будут повышены трудовые пенсии, сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу №409, пенсии вырастут в среднем на 5,4% с 458,25 в ноябре до 483 рублей в декабре. По сегодняшнему курсу, пенсия в декабре составит 187 долларов.

 
 
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В Беларуси с 1 декабря 2020 года будут повышены трудовые пенсии, сообщила пресс-служба президента.
 
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