Трудовые пенсии в Беларуси вырастут на 5,4% с декабря

Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 декабря 2020 года будут повышены трудовые пенсии, сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу №409, пенсии вырастут в среднем на 5,4% с 458,25 в ноябре до 483 рублей в декабре. По сегодняшнему курсу, пенсия в декабре составит 187 долларов.