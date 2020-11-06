ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда в Минск приедет американский посол?

06.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Народная Воля» уточнила в Посольстве США в Беларуси, когда в Минск должна прибыть Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джули Фишер.

И, если США не признают результаты выборов в Беларуси, кому посол Америки будет вручать верительные грамоты?

В начале сентября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, сказал: кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки.

«Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения – ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей посла США», – сказал Кент.

В конце сентября комитет Сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси, трансляция заседания велась на сайте комитета. Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав Сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего ее на этот пост президента Дональда Трампа – республиканцев.


Джордж Кент прокомментировал критику со стороны сенаторов, считающих, что сейчас ни в коем случае нельзя отправлять в Минск американского посла. «Мы определенно видим необходимость в наличии сейчас посла США в Минске, – сказал он в начале сентября. – События последнего месяца подчеркивают, что нам важно иметь голос и работать с этой страной».

Напомним, что после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Беларусью потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Беларуси А.Лукашенко назначил послом нашей страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Может, уже есть хотя бы предварительные сроки, когда Джули Фишер должна приехать в Минск? И кому посол Америки будет вручать верительные грамоты? Эти вопросы «Народная Воля» адресовала американскому посольству.

«Посольство США в Минске не предоставляет комментария на ваш запрос», – ответил «Народной Воле» первый секретарь посольства США по информации, образованию и культуре Ли МакМэннис.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Народная Воля» уточнила в Посольстве США в Беларуси, когда в Минск должна прибыть Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джули Фишер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз ввел санкции против 14 граждан Беларуси и Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика