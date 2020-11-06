ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Лістапад" отменили. Как вернуть деньги за билеты

06.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Порядок возврата билетов на отмененный 27-й кинофестиваль "Лістапад" разъяснили в министерстве культуры Беларуси.

"В связи с отменой XXVII Минского международного кинофестиваля «Ліcтапад» денежные средства за приобретенные билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются в полном объеме с 6 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении Минкульта в Telegram.

В ведомстве уточнили, что для возврата денег за билеты необходимо обращаться в кассы кинотеатров, в которых они приобретались, либо к электронному онлайн-сервису по продаже билетов (если билет приобретался через операторов "Ticketpro", "Kvitki", "Bileti", "Kassy" и др.)


"Денежные средства возвращаются в полном объеме и в том виде, в котором были внесены покупателем (наличными, банковская карта)", - уточнили в Минкульте.

Как сообщалось, 5 ноября, за день до открытия кинофестиваля, министерство культуры Беларуси объявило об его отмене в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, пишет interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядок возврата билетов на отмененный 27-й кинофестиваль "Лістапад" разъяснили в министерстве культуры Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика