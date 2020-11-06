ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вторичка» здорово подешевела

06.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За последние семь месяцев квадратный метр во «вторичках» Минска подешевел на 120 долларов

«Вторичка» здорово подешевела
Индекс цен на вторичное жилье в Минске продолжает снижаться. В период с 26 октября по 2 ноября текущего года показатель стал меньше на 0,7 % и составил 1 356 долларов за м2, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на realt.by.

При этом за последние семь месяцев квадрат во вторичных площадях подешевел в среднем на 120 долларов.

В новостройках столицы за последнюю неделю средняя цена тоже снизилась, но незначительно — на 0,1 %, и составила 1 311 зеленых за метр.

Разница между средними ценниками на рынке вторичного и первичного жилья составила 45 долларов за м2. За последние два года это самое низкое значение. По мнению экспертов, это связано с выходом на рынок новостроек со значительно более низкими ценами.

За последние семь дней на 3,6 % выросло количество предложений — сейчас их больше 10 тыс. Однако большинство из них реализуется с помощью агентств недвижимости. Сильнее других сбавили в цене однушки — на 1,8 %.

Динамика изменения цен в разных районах города отличается. Например, в Центральном и Партизанском районах цены стремительно выросли. В Заводском и Советском обошлось без существенных изменений. В остальных районах квартиры стали дешевле — темпы снижения цен достигали 1,3 %.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние семь месяцев квадратный метр во «вторичках» Минска подешевел на 120 долларов
 
Новости дня
Новости разные
 
“Лістапад” — нельга праз COVID-19, а "Каханне без памеру" — можна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика