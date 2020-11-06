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Суд в Минске отклонил жалобу на продление ареста Бабарико

06.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска отклонил в пятницу жалобу защиты экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.





"В удовлетворении жалобы защиты судом отказано. Конкретных фактических обстоятельств и доказательств, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучало", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Запад" адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Адвокат отметил, что "тогда вообще не ясно, в чем в данном случае заключалась "проверка обоснованности" продления заключения под стражу". По его словам, сегодня решение суда будет обжаловано в Мингорсуд.

"Мы обжаловали первичное решение о заключении под стражу на 2 месяца, продление срока содержания под стражей до 4 месяцев - наши жалобы не были удовлетворены. И вот теперь обжалуем продление срока содержания под стражей до 6 месяцев до 18 декабря", - добавил Лаевский. 

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска отклонил в пятницу жалобу защиты экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на...
 
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