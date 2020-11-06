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Товарный знак вернули родине. Дело о запрете использования доменного имени «БЕЛАЗ»

06.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БелАЗ сообщает, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по его иску о запрете использования доменного имени «БЕЛАЗ» и компенсации 100 тыс. рублей и судебных издержек.

Как сообщалось, ответчиком по делу о нематериальных активах выступало кемеровское ООО «Региональный склад «Трансмаш» — владелец доменного имени «запчасти-белаз42.рф». В ходе рассмотрения дела ответчику пришлось изменить доменное имя.



Помощник гендиректора ОАО «БЕЛАЗ» по режиму и экономической безопасности Андрей Чинкин отмечает, что предприятие постоянно мониторит экспортные рынки для защиты товарного знака в сети Интернет. За последние полгода предприятие уверенно заблокировало доменные имена: belaztula.ru, gamparts-belaz.ru gamparts-belaz.ru, zapchasti-belaz.ru, belaz-cummins.ru, белаз-сервис.рф, belaz-turbo.ru.

Использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при отсутствии разрешения правообладателя является незаконным в Российской Федерации, подчеркивает специалист.

Он напомнил, что в России уже создан прецедент, когда БелАЗ получил материальную компенсацию за незаконное использование своего товарного знака, которое ведет к недобросовестной конкуренции, пишет officelife.media

Защищая права на товарный знак, БелАЗ борется c контрафактом на экспортных рынках.

Для этого предприятие регулярно проводит рейды на склады продавцов контрафактных запчастей, незаконно использующих товарный знак БелАЗа.
 
 
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БелАЗ сообщает, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по его иску о запрете использования доменного имени «БЕЛАЗ» и компенсации 100 тыс....
 
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