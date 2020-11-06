ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приговор Чуденцову: 5,5 года колонии усиленного режима и 27 тысяч рублей штрафа

06.11.2020 17:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Журналиста Владимира Чуденцова задержали в ноябре прошлого года во время пересечения белорусско-польской границы. Мужчину подозревали в том, что он пытался провезти через границу наркотики. Сам Чуденцов вину не признал. Позже СК проводил проверку по поводу статьи в газете «Наша ніва» под названием «Яму падабалася слова „бойлавэр“. Глухі падлетак, адна з ахвяр журналіста Ч., расказаў сваю гісторыю». Суд над Владимиром Чуденцовым стартовал 26 октября, он проходил в закрытом режиме.

Сегодня суд Заводского района Минска огласил окончательный приговор Владимиру Чуденцову. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Это:

  • ч. 2 ст. 343 «Хранение с целью распространения и распространение заведомо несовершеннолетнему порнографического материала, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет и лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»;
  • ч. 1 ст. 328 «Незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотического средства»;
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 328-1 «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь наркотического средства».

Суд приговорил Чуденцова к 6,5 года колонии усиленного режима, но в связи с законом об амнистии, принятым в мае этого года, срок ему уменьшили на 1 год. То есть окончательный приговор — 5,5 года лишения свободы. Кроме этого, Чуденцову присудили штраф в 1000 базовых величин, или 27 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, — отмечается в сообщении суда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналиста Владимира Чуденцова задержали в ноябре прошлого года во время пересечения белорусско-польской границы. Мужчину подозревали в том, что он пытался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать с большим урожаем тыквы? Вот четыре простых рецепта от шеф-повара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика