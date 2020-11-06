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Приговор Чуденцову: 5,5 года колонии усиленного режима и 27 тысяч рублей штрафа
Источник материала: Onliner
Журналиста Владимира Чуденцова задержали в ноябре прошлого года во время пересечения белорусско-польской границы. Мужчину подозревали в том, что он пытался провезти через границу наркотики. Сам Чуденцов вину не признал. Позже СК проводил проверку по поводу статьи в газете «Наша ніва» под названием «Яму падабалася слова „бойлавэр“. Глухі падлетак, адна з ахвяр журналіста Ч., расказаў сваю гісторыю». Суд над Владимиром Чуденцовым стартовал 26 октября, он проходил в закрытом режиме.
Сегодня суд Заводского района Минска огласил окончательный приговор Владимиру Чуденцову. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Это:
Суд приговорил Чуденцова к 6,5 года колонии усиленного режима, но в связи с законом об амнистии, принятым в мае этого года, срок ему уменьшили на 1 год. То есть окончательный приговор — 5,5 года лишения свободы. Кроме этого, Чуденцову присудили штраф в 1000 базовых величин, или 27 000 рублей.
— Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, — отмечается в сообщении суда.
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Журналиста Владимира Чуденцова задержали в ноябре прошлого года во время пересечения белорусско-польской границы. Мужчину подозревали в том, что он пытался...
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