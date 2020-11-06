История Белорусской валютно-фондовой биржи, ее формирование в РБ и будущие перспективы

Источник материала: Myfin

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История Белорусской валютно-фондовой биржи относительно недолгая и насчитывает 27 лет со дня регистрации ЗАО «Межбанковской валютной биржи».



Изначально это была площадка, где на постоянной основе проводились торги иностранными валютами , и основная задача была сформировать регулируемый валютный рынок.

Уже через три года, в сентябре 1996, ЗАО было преобразовано в Государственное учреждение и бирже были переданы права проводить торги ценными бумагами. Ещё через два года, в декабре 1998 государственное учреждение было преобразовано в открытое акционерное общество, сформирован полный перечень сегментов рынка, в которых до сегодняшнего дня проводятся торги. Это валютный сегмент, срочный, фондовый и денежный.

По мере развития современных технологий и некоторых сегментов мирового финансового рынка, в марте 2016 года БФВБ наделена функциями Национального форекс-центра, а в 2017 году БВФБ стала одним из информационных узлов сети блокчейн в рамках созданной Национальным банком современной технологии предоставления банковских гарантий.

Что общего и в чём отличие белорусской биржи от аналогичных структур в других странах?

Общим мы назовёт то, что, как и большинство центральных (подчеркнём это слово, т.к. во многих странах существует не одна и не две, а более) бирж, белорусская выполняет функцию регулятора. Юридическую функцию регулятора выполняют Национальный банк и Министерство финансов, а вот технически это реализуется именно на БВФБ.

На валютном рынке формируется текущий курс белорусского рубля. На фондовом рынке ведутся торги и формируются котировки ценных бумаг, которые прошли листинг и допущены к размещению и обращению на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Принципиальным отличием белорусской торговой площадки от мировых является то, что белорусская биржа сама не является источником капитала. То есть, подавляющее большинство мировых площадок не только объекты, но и субъекты рынка. Крупнейшие биржи являются процветающими предприятиями, чьи акции успешно торгуются и пользуются высоким спросом.

Этот фактор является перспективой для развития основной белорусской торговой площадки.

Не секрет, что в сегменте белорусского фондового рынка основным торгуемым активом являются облигации . Из-за небольшого объема и некоторых ограничений на обращение рынок акций является низколиквидным. Рынок акций находится в полуобморочном состоянии, хотя во всём мире именно акции и их производные являются самыми востребованными финансовыми инструментами. Облигации же более консервативный инструмент и, как правило, в них размещают свободные средства национальные банки, правительства и пенсионные фонды разных стран, задача которых – это сохранение средств инвесторов.

Основная задача же биржи – это всё-таки не регулирование, а создание условий для расширения возможностей капитала. Как государственного, так и частного. Особенно актуально это в нынешних условиях, когда перед правительством стоит задача по формированию стратегии роста, которая не реализуема без привлечения капитала. А внушительная масса капитала выведенная физическими и юридическим лицами в августе 2020 года с финансового рынка, лежит без движения.

Выходя на фондовый рынок капитал формирует справедливую цену того или иного актива, во-вторых, он дает возможность реальному сектору привлекать средства для развития в условиях банковского дефицита ликвидности.

валютные облигации компании ЗАО «Айгенис» . Выпуская бумаги с купонным доходом в 6,5% и номиналом в 100 долларов США за штуку, мы привлекаем капитал физических лиц на рыночной основе (рыночная доходность 7,0%). И размещаем полученные средства в облигации государственного «Банка развития Республики Беларусь», финансируя таким образом реальный сектор. С одной стороны мы предлагаем доход выше того, что сложился на рынке депозитов, с другой – обеспечением такого предложения выступают государственные бумаги. Примером такого государственно-частного партнёрства являются. Выпуская бумаги с купонным доходом в 6,5% и номиналом в 100 долларов США за штуку, мы привлекаем капитал физических лиц на рыночной основе (рыночная доходность 7,0%). И размещаем полученные средства в облигации государственного «Банка развития Республики Беларусь», финансируя таким образом реальный сектор. С одной стороны мы предлагаем доход выше того, что сложился на рынке депозитов, с другой – обеспечением такого предложения выступают государственные бумаги.

История Белорусской валютно-фондовой биржи продолжается и самое лучшее ещё впереди!