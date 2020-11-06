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МВД: Задержана одна из основных администраторов телеграм-канала «Водители 97%»

06.11.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции вышли на 38-летнюю минчанку, которая с конца лета по 4 ноября являлась одним из основных управленцев канала «Водители 97%» и одноименного чата. Она задержана, сообщили в пресс-службе МВД.


Фотография использована в качестве иллюстрации

— Женщина пользовалась различными никами (основной «Победа»), под которыми размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества, — рассказали в милиции. — Цель призывов, как и у ее задержанных подельников, — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, совершение актов терроризма и диверсий.

В МВД отметили, что женщина также принимала личное участие в организации и координации протестов в Минске, сопровождавшихся блокировкой транспорта и силовым сопротивлением милиционерам.

Администратор признана Генеральной прокуратурой подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за призывы к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Напомним, ранее сотрудники милиции задержали 28-летнюю минчанку, которая администрировала эти же канал и одноименный чат с августа по 28 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД отметили, что женщина также принимала личное участие в организации и координации протестов в Минске, сопровождавшихся блокировкой транспорта и силовым...
 
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