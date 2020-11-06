Под Минском на аукцион выставили 9 участков с недостроенными домами. Рассказываем, что почем

Источник материала: Tut.by

4 декабря с аукциона разыграют 9 участков с недостроями в Минском, Смолевичском и Дзержинском районах. Цены лотов стартуют от 7,7 тысяч рублей. В обзоре — новые площадки.

гп. Мачулищи, ул. Александрово, 22 (Лот № 1)

Первый лот — участок в Мачулищах. Здесь, в 12 километрах от МКАД, на торги вставлена квартира в строящемся таунхаусе. Соседская часть блокированного дома уже готова, и, судя по всему, заселена. Готовность вакантного строения — 12%. За глухим забором не видно, что успел построить бывший владелец, но, исходя из описания лота, там железобетонный фундамент и цокольный этаж (готовность — 67%). В населенном пункте есть все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. Торги за лот начнутся с 28,604 рублей.

















Общая площадь участка — 13,12 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 28,604 рублей (в том числе 8,604 рублей за строение);

Координаты участка: 53°46'44.4"N 27°36'09.6"E;

Расстояние до МКАД: 12 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 214 (Лот № 3)

На аукционе 4 декабря разыграют два участка в деревне Прилукская Слобода. Про земельный надел № 202 (Лот № 2) мы не единожды писали (информацию о нем можно найти здесь , стартовая цена осталась прежней), поэтому сегодня расскажем про участок № 214 (Лот № 3).

Участок выделен на окраине населенного пункта у лесополосы. Рядом несколько жилых домов, большинство соседей строится. Площадка холмистая, на склоне, заросшая высокой травой и кустарником. Подъезд — гравийка, из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ. Бывший владелец успел возвести на участке немного: свайный железобетонный фундамент дома (общей площадью 87 кв. м) и хозяйственную постройку (общей площадью 24 кв. м).

















Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — 51,595 рублей (в том числе 5,035 рублей за строение);

Координаты участка: 53°49'12.6"N 27°28'16.2"E;

Расстояние до МКАД: 4,6 км.

д. Крыштафово (Лот № 5)

Участок с «недостроем» в деревне Крыштафово — самый дешевый лот предстоящего аукциона. Торги за земельный надел в 23,5 километрах от МКАД начнутся всего с 7,7 тыс. рублей. Участок ровный как бумага, выделен на пустыре недалеко от въезда в поселок. Из коммуникаций здесь есть газ, подъезд — гравийка. Бывший владелец в строительстве дома продвинулся недалеко. Судя по документам, он успел возвести лишь свайный железобетонный фундамент общей площадью 131 кв. м, правда на площадке мы его не нашли.

















Общая площадь участка — 14,11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 7,774 рублей (в том числе 3,979 рублей за строение);

Координаты участка: 53°48'40.4"N 27°12'06.6"E;

Расстояние до МКАД: 23,5 км.

г. Фаниполь, ул. Петра Машерова, 27 (Лот № 6)

В городе Фаниполь на аукцион выставлено сразу три земельных надела. Лот № 6 — участок № 27 на улице Петра Машерова. Площадка ровная, выделена в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд — гравийка, из коммуникаций есть все необходимое — электричество, газ и вода.

На участке начато строительство дома, готовность объекта — 11%. Бывший владелец успел возвести лишь блочный железобетонный фундамент площадью 106 квадратных метров. Дальше дело не продвинулось, а стройматериалы так и остались запечатаны.

















Общая площадь участка — 12,38 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 36,703 рублей (в том числе 4,131 рублей за строение);

Координаты участка: 53°43'50.8"N 27°19'09.3"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

г. Фаниполь, ул. С. Есенина, 24 (Лот № 7)

Примерно также обстоят дела и на втором вакантном участке в Фаниполе. Земельный надел находится по адресу: ул. С. Есенина, 24. Рядом новые коттеджи и дома, коммуникации есть, подъезд — гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. Что касается дома, то он построен примерно на 12%. На участке готов бетонный фундамент общей площадью 151 кв.м.













Общая площадь участка — 12,65 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 39,894 рублей (в том числе 6,612 рублей за строение);

Координаты участка: 53°43'43.6"N 27°19'33.1"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

г. Фаниполь, ул. С. Есенина, 34 (Лот № 8)

На уровне фундамента остановились работы и на участке № 34 по улице С.Есенина. Здесь бывший владелец построил свайный бетонный фундамент площадью 104 «квадрата». Организатор торгов оценивает готовность дома на 10%. Вакантный участок ровный, на площадке растет несколько берез. Слева и справа готовые дома, некоторые соседи строятся. Из коммуникаций в населенном пункте есть электричество, газ и вода.













Общая площадь участка — 12,01 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 34,942 рублей (в том числе 3,344 рублей за строение);

Координаты участка: 53°43'37.2"N 27°19'28.2"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.