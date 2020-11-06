Страшные боли, выкидыш, проблемы с алкоголем. Певица МакSим рассказала о том, как пропала на год

Источник материала: Tut.by

Вчера Popcorn рассказал о том, что певица МакSим , которая около года назад объявила о бессрочном творческом отпуске, появилась на телеэкранах в эксклюзивном интервью. В первой части разговора с журналистом Борисом Корчевниковым Марина рассказала о том, как переживала последствия автомобильной аварии, в которую она попала: более двух месяцев в больнице, прибавка в весе на 15 кг, проблемы с сосудами головного мозга. Во второй части невероятно похорошевшая певица была более откровенна и честно призналась в том, через что прошла за последние два года. Приводим самые интересные цитаты.

О бывшем муже — звукорежиссере Алексее Луговцове

— Я видела в нем невероятный потенциал. Но почему-то я в себе не разглядела очень важного. Это был период, когда я должна была и хотела родить ребенка. Но все свое желание созидать, отдавать, весь не растраченный материнский инстинкт я переключила на взрослого мальчика. Мне нужно было взять кого-то в объятия — и вырастить. Я подумала, что дам ему такой красивый старт, такой стимул развиваться и работать.

Это была большая моя ошибка. Не из каждого лейтенанта вырастет генерал.

Я говорила: «Подумай, может быть, пойти учиться?». Он отшучивался: «Лучше купи мне завод — я буду им руководить». Я поняла, что он не умеет строить, только пользовать.

Очень быстро вокруг него стала формироваться очень странная компания. Мне стали говорить, что видят его в городе в совершенно неадекватном состоянии — и это не алкоголь. У него стали появляться параноидальные идеи.

За пять минут до моего выхода на сцену он мог позвонить и сказать: «Я срочно увожу ребенка из города. Поедем на мотоцикле». А ребенку — год. Няня не могла его остановить. Я мчалась домой в панике. Или звонил и говорил: «За мной следят, всё зря. Я пойду и повешусь». Я вызывала милицию и первым рейсом летела домой. Находила Лешу спокойно сидящим и о чем-то думающим в закрытой квартире.

В какой-то момент я стала его бояться. Стала бояться за нашу дочь.

Я ушла, но мы венчаны, и этот крест я буду нести до конца своей жизни. Если в его жизни будут серьезные проблемы, я, конечно же, окажусь рядом. Этот человек перестал быть моим мужем, но остается членом моей семьи.

О романе с бизнесменом Антоном Петровым, который женился на другой, когда МакSим ждала от него ребенка

— Антон — потрясающий бизнесмен. Во всем. И самый лучший папа, прекрасный пример настоящего мужчины для обеих моих девочек (Марина воспитывает двух дочерей — Александру и Марию, — Прим. редакции). В любом случае — я всегда буду его поддерживать. Буду на его стороне. И буду защищать при любых обстоятельствах. Даже если надо будет притвориться дурочкой — я притворюсь.

Просто бывают такие ситуации в жизни, такие истории, по которым можно писать книги. И бывают моменты, в которых ты не можешь поступить иначе. Но, конечно же, с трехдневным ребенком на руках, ты не можешь этого понять. И, уверена, ни одна женщина не смогла бы.

На нервной почве я начала стремительно худеть, сбросила 20 кг. Коленки были шире, чем бедра. Вид — совершенно изможденный, хотя мне казалось, что я человек железный, непробиваемый, который всё преодолеет.

О выкидыше

— Маше было 2 года, когда я забеременела в третий раз. Я весила 39 кг. Худела — и никак не могла с этим справиться. Чувствовала, что организм рушится. Я с первых месяцев лежала на сохранении, но уже на большом сроке все-таки потеряла этого ребенка. И, пожалуй, это то, что меня убило. До этого, чтобы ни случалось, в моей жизни не было события, которое так бы меня потрясло.

О проблемах с алкоголем

— Выкидыш, авария, проблемы с сосудами головного мозга… Эмоциональное состояние и боли были страшными. Но я рвалась в бой, на сцену, думала, что с помощью работы я всё смогу победить.

Я должна была выходить к людям, но не могла встать от боли. И так в моей жизни появился алкоголь — я просто глушила им то, что чувствовала. Спасалась физически, эмоционально.

Мой организм оказался к этому не готов. Я дважды побывала в реанимации. Помню одну ночь, когда в палате было пять человек, в сознании — только я. На утро в живых тоже осталась я одна. Я видела, как люди умирают: это не происходит как-то романтично. Это страшно. Каждый умирает по-своему, но всегда один.

О спасении

Мой любимый человек увез меня далеко. Посадил под охрану. Позвонить я могла только родителям, детям и своему батюшке. Я была в изоляции около года. Долгое время я работала с психологами. Занималась спортом, восстанавливала здоровье. Стала приводить себя в норму.

Первое время я хотела вырваться, устраивала бунт. А теперь я безумно благодарна. Поняла, что человек просто меня спасал.