Главное из первых обзоров PlayStation 5

6 ноября Sony сняла запрет на публикацию обзоров PlayStation 5. Издание DTF выбрало из них ключевые моменты.
Общие впечатления
Почти все издания отмечают, что новое поколение не про то, как игры выглядят, а про то, как они ощущаются. Речь и о быстрых загрузках, и о более плавном фреймрейте, и контроллере DualSense.
Консоль не просто большая, она рекордно большая. Для её установки некоторым людям придётся внести изменения в интерьер.
Тёмный пластик в центре консоли очень хорошо собирает пыль и отпечатки.
Подставка кажется немного дешёвой в плане материалов, но свою задачу выполняет — достаточно стабильно держит устройство.
Пользователю доступно 667,2 ГБ памяти для игр, и расширить её пока можно только для тайтлов эпохи PS4.
Консоль работает бесшумно и не греется.
DualSense работает от зарядки 6−7 часов, как и DualShock 4.
Ни одна из игр не использует контроллер настолько интересно, как это делает Astro’s Playroom, однако его функции уже поддерживаются в нескольких тайтлах от сторонних разработчиков, включая Pathless. Журналисты считают, что контроллер явно будет использовать не только сама Sony — ведь все новые его особенности не меняют сам геймплей, только ощущения от него.
Время загрузок в большинстве игр сократилось в 2−3 раза. У Miles Morales холодный старт до геймплея занимает 17 секунд.
У Sony нет аналога функции Quick Resume, которая позволяет выгружать сразу несколько игр из оперативной памяти на SSD, а потом запускать их за 4−5 секунд. Вместо этого у PS5 просто обычный переключатель приложений, который помнит несколько последних запущенных приложений.
Основное меню системы пока максимально простое — игры пока даже нельзя складывать в папки. Однако меню самих тайтлов стало куда более функциональным — тут и карточки от разработчиков, и гайды, и другая сопутствующая информация.
Редактировать скриншоты и видео теперь можно прямо в оверлее, не покидая саму игру.
У PS5 есть счётчик времени, проведённого в игре — точный и без округлений. Работает в том числе по обратной совместимости.
Обратная совместимость
Days Gone и Ghost of Tsushima работают на PS5 при 60 FPS без видимых проблем — всё благодаря недавним патчам.
Bloodborne на PS5 по-прежнему работает при 30 FPS, и у игры по-прежнему есть проблемы с фреймпейсингом, поскольку разработчики не приготовили никакого обновления.
Until Dawn и The Evil Within теперь работают при ровных 60 FPS.
Как и в случае с Xbox Series X, больше всего выигрывают игры, у которых был неровный фреймрейт на старых консолях и несколько графических режимов. Релизы с «режимом производительности» теперь просто работают на PS5 при ровных 60 FPS, без просадок. Это касается, например, Rise of the Tomb Raider.
В некоторых играх обратная совместимость на PS5 выигрывает в производительности таковую на Xbox Series X из-за слабости PS4 Pro на фоне Xbox One X. Скажем, в Sekiro PS5, как и PS4 Pro целится в 1800p с помощью шахматного рендеринга (нет, речь не про 1080p, а именно про 1800p), поэтому игра работает в идеальных 60 FPS, а на Xbox Series X есть просадки до 55 кадров из-за более высоких настроек на One X.
Knack теперь работает в 60 FPS в режиме разрешения, хотя на PS4 Pro фреймрейт опускался ниже 30.
При запуске Sleeping Dogs и DOOM Eternal консоль может выводить уведомления о неполной совместимости, однако обе игры работали нормально.
Дисковая версия Assassin’s Creed Unity на PS5 работает не так хорошо, как на Xbox Series X — есть просадки до 30 FPS. Возможно, это связано с ограничениями Boost-режима на PS5.
В целом, обратная совместимость на PS5 более базовая, чем на Xbox Series X. Новая консоль не добавляет к играм с PS4 дополнительную анизотропоную фильтрацию или Auto HDR. Но с базовыми задачами PS5 справляется — даёт старые игры с более высоким фреймрейтом или разрешением, если оно динамическое.
«Самое важное — владельцы PS4, которые хотят обновиться на PS5, могут расслабиться. Ваши игры будут работать, да ещё и с дополнительными возможностями», — написал Ричард Лидбеттер из Digital Foundry.