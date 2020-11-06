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Главное из первых обзоров PlayStation 5

06.11.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 ноября Sony сняла запрет на публикацию обзоров PlayStation 5. Издание DTF выбрало из них ключевые моменты.


Фото: The Verge

Общие впечатления

  • Почти все издания отмечают, что новое поколение не про то, как игры выглядят, а про то, как они ощущаются. Речь и о быстрых загрузках, и о более плавном фреймрейте, и контроллере DualSense.
  • Консоль не просто большая, она рекордно большая. Для её установки некоторым людям придётся внести изменения в интерьер.
  • Тёмный пластик в центре консоли очень хорошо собирает пыль и отпечатки.
  • Подставка кажется немного дешёвой в плане материалов, но свою задачу выполняет — достаточно стабильно держит устройство.
  • Пользователю доступно 667,2 ГБ памяти для игр, и расширить её пока можно только для тайтлов эпохи PS4.
  • Консоль работает бесшумно и не греется.
  • DualSense работает от зарядки 6−7 часов, как и DualShock 4.
  • Ни одна из игр не использует контроллер настолько интересно, как это делает Astro’s Playroom, однако его функции уже поддерживаются в нескольких тайтлах от сторонних разработчиков, включая Pathless. Журналисты считают, что контроллер явно будет использовать не только сама Sony — ведь все новые его особенности не меняют сам геймплей, только ощущения от него.
  • Время загрузок в большинстве игр сократилось в 2−3 раза. У Miles Morales холодный старт до геймплея занимает 17 секунд.


  • У Sony нет аналога функции Quick Resume, которая позволяет выгружать сразу несколько игр из оперативной памяти на SSD, а потом запускать их за 4−5 секунд. Вместо этого у PS5 просто обычный переключатель приложений, который помнит несколько последних запущенных приложений.
  • Основное меню системы пока максимально простое — игры пока даже нельзя складывать в папки. Однако меню самих тайтлов стало куда более функциональным — тут и карточки от разработчиков, и гайды, и другая сопутствующая информация.
  • Редактировать скриншоты и видео теперь можно прямо в оверлее, не покидая саму игру.
  • У PS5 есть счётчик времени, проведённого в игре — точный и без округлений. Работает в том числе по обратной совместимости.

  • Обратная совместимость

  • Days Gone и Ghost of Tsushima работают на PS5 при 60 FPS без видимых проблем — всё благодаря недавним патчам.
  • Bloodborne на PS5 по-прежнему работает при 30 FPS, и у игры по-прежнему есть проблемы с фреймпейсингом, поскольку разработчики не приготовили никакого обновления.
  • Until Dawn и The Evil Within теперь работают при ровных 60 FPS.
  • Как и в случае с Xbox Series X, больше всего выигрывают игры, у которых был неровный фреймрейт на старых консолях и несколько графических режимов. Релизы с «режимом производительности» теперь просто работают на PS5 при ровных 60 FPS, без просадок. Это касается, например, Rise of the Tomb Raider.
  • В некоторых играх обратная совместимость на PS5 выигрывает в производительности таковую на Xbox Series X из-за слабости PS4 Pro на фоне Xbox One X. Скажем, в Sekiro PS5, как и PS4 Pro целится в 1800p с помощью шахматного рендеринга (нет, речь не про 1080p, а именно про 1800p), поэтому игра работает в идеальных 60 FPS, а на Xbox Series X есть просадки до 55 кадров из-за более высоких настроек на One X.
  • Knack теперь работает в 60 FPS в режиме разрешения, хотя на PS4 Pro фреймрейт опускался ниже 30.
  • При запуске Sleeping Dogs и DOOM Eternal консоль может выводить уведомления о неполной совместимости, однако обе игры работали нормально.
  • Дисковая версия Assassin’s Creed Unity на PS5 работает не так хорошо, как на Xbox Series X — есть просадки до 30 FPS. Возможно, это связано с ограничениями Boost-режима на PS5.
  • В целом, обратная совместимость на PS5 более базовая, чем на Xbox Series X. Новая консоль не добавляет к играм с PS4 дополнительную анизотропоную фильтрацию или Auto HDR. Но с базовыми задачами PS5 справляется — даёт старые игры с более высоким фреймрейтом или разрешением, если оно динамическое.

«Самое важное — владельцы PS4, которые хотят обновиться на PS5, могут расслабиться. Ваши игры будут работать, да ещё и с дополнительными возможностями», — написал Ричард Лидбеттер из Digital Foundry.

Видео с обзорами консоли и геймпада

 
 
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6 ноября Sony сняла запрет на публикацию обзоров PlayStation 5.
 
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