Покупали билеты на «Ліcтапад»? Уже можно вернуть деньги

Источник материала: Tut.by

Сегодня начали возвращать деньги за билеты на киносеансы, которые должны были пройти в рамках кинофестиваля «Ліcтапад». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства культуры и сайт listapad.com .



Фото с сайта listapad.com

Деньги за билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются в полном объеме с сегодня, 6 ноября, и в том виде, в котором были внесены (наличные, банковская карта).

Стоимость квитка вернут либо в кассе кинотеатра, в котором приобретался билет (показы были запланированы в кинотеатрах «Пионер», «Беларусь», «Центральный», Silver Screen в ТРЦ Galileo, «Falcon Club Бутик кино»). Либо перечислят на карту, если покупка совершалась через онлайн-сервисы Ticketpro, Kvitki, Bileti, Kassy, ByCard и другие.

Напомним, кинофестиваль «Лістапад» был отменен за сутки до начала в связи «с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси».