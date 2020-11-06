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Покупали билеты на «Ліcтапад»? Уже можно вернуть деньги

06.11.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня начали возвращать деньги за билеты на киносеансы, которые должны были пройти в рамках кинофестиваля «Ліcтапад». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства культуры и сайт listapad.com.


Фото с сайта listapad.com

Деньги за билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются в полном объеме с сегодня, 6 ноября, и в том виде, в котором были внесены (наличные, банковская карта).

Стоимость квитка вернут либо в кассе кинотеатра, в котором приобретался билет (показы были запланированы в кинотеатрах «Пионер», «Беларусь», «Центральный», Silver Screen в ТРЦ Galileo, «Falcon Club Бутик кино»). Либо перечислят на карту, если покупка совершалась через онлайн-сервисы Ticketpro, Kvitki, Bileti, Kassy, ByCard и другие.

Напомним, кинофестиваль «Лістапад» был отменен за сутки до начала в связи «с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси».

 
 
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Сегодня начали возвращать деньги за билеты на киносеансы, которые должны были пройти в рамках кинофестиваля «Ліcтапад». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства...
 
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