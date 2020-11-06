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Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко и его сына

06.11.2020 18:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Европейский союз расширил черный список по Беларуси и официально ввел санкции против Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Также ЕС ввел ограничения в отношении старшего сына Лукашенко Виктора. Всего под санкции, кроме так называемого президента Беларуси, попали еще 14 беларуских чиновников, включая Наталью Эйсмонт, Андрея Павлюченко, Ивана Тертеля, Игоря Сергеенко, Андрея Равкова и так далее.

Санкции предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.

  • В начале октября ЕС за фальсификацию выборов президента Беларуси и насилие над мирными протестующими ввел первый пакет санкций. Он затронул 44 беларуских должностных лиц, но не Лукашенко.
  • Второй пакет санкций уже с упоминанием Лукашенко был согласован 4 ноября, теперь он утвержден.

Обложка: инициатива «Фотографы против».

 
 
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Европейский союз расширил черный список по Беларуси и официально ввел санкции против Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Также ЕС ввел...
 
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