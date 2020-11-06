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Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко и его сына
Источник материала: KYKY>
Европейский союз расширил черный список по Беларуси и официально ввел санкции против Лукашенко. Об этом
Также ЕС ввел ограничения в отношении старшего сына Лукашенко Виктора. Всего под санкции, кроме так называемого президента Беларуси,
Санкции предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.
Обложка: инициатива «Фотографы против».
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Европейский союз расширил черный список по Беларуси и официально ввел санкции против Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Также ЕС ввел...
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