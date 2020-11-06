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«В конституции нет права убивать!» Латушко мощно разнес Воскресенкого в эфире «Дождя»

06.11.2020 18:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в эфире дождя встретились Юрий Воскресенский и Павел Латушко. Первый не так давно стал «правой рукой» Лукашенко, и сейчас занимается вопросами изменения Конституции и освобождением политических заключенных. Второй – когда-то был министром культуры, затем руководил Купаловским театром, ну а сейчас вынужден жить в другой стране, потому что выступил против насилия со стороны «власти» и вступил в КС. 

В эфире «Дождя» Воскресенский призывал Латушкко вернуться в Беларусь вместе с Тихановской, чтобы за «круглым столом» обсудить поправки в Конституцию. Но Павел парировал это предложение речью о том, сколько сейчас в Беларуси сидит в тюрьме и уходит с работы по политическим причинам, сколько страдает от действий силовиков. И заключил: «Неважно, какая Конституция, важно, чтобы ее исполняли». 

В общем, вам стоит это посмотреть. 

 
 
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Сегодня в эфире дождя встретились Юрий Воскресенский и Павел Латушко. Первый не так давно стал «правой рукой» Лукашенко, и сейчас занимается вопросами изменения...
 
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