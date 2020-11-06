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Евросоюз ввел санкции против 14 граждан Беларуси и Лукашенко
06.11.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Евросоюз официально ввел санкции против 15 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко. Санкции предполагают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Евросоюзе.
Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. Кроме него, в санкционном списке значатся еще 14 фамилий. Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта.
В санкционный список ЕС попали:
Александр Лукашенко
Виктор Лукашенко
глава администрации президента Игорь Сергеенко
руководитель КГБ Иван Тертель
начальник главка МВД по охране правопорядка Роман Мельник
глава СК Иван Носкевич
бывший первый замглавы СК и председатель ГКСЭ Алексей Волков
замглавы СК Сергей Аземша
замглавы СК Андрей Смаль
глава аналитического центра Андрей Павлюченко
замминистра информации Игорь Бузовский
пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт
командир отряда "Альфа" Сергей Зубков
экс-секретарь совбеза Андрей Равков
Глава конституционного суда Петр Миклашевич
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Евросоюз официально ввел санкции против 15 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко. Санкции предполагают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в...
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