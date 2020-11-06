Евросоюз ввел санкции против 14 граждан Беларуси и Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Евросоюз официально ввел санкции против 15 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко. Санкции предполагают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Евросоюзе.

Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. Кроме него, в санкционном списке значатся еще 14 фамилий. Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта.

В санкционный список ЕС попали:

Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко

глава администрации президента Игорь Сергеенко

руководитель КГБ Иван Тертель

начальник главка МВД по охране правопорядка Роман Мельник

глава СК Иван Носкевич

бывший первый замглавы СК и председатель ГКСЭ Алексей Волков

замглавы СК Сергей Аземша

замглавы СК Андрей Смаль

глава аналитического центра Андрей Павлюченко

замминистра информации Игорь Бузовский

пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт

командир отряда "Альфа" Сергей Зубков

экс-секретарь совбеза Андрей Равков

Глава конституционного суда Петр Миклашевич