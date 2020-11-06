Минская журналистка Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, в Могилеве задержан корреспондент Владимир Лапцевич

Задержанная 5 ноября журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.



Анастасия Захаревич. Фото: пресс-служба БАЖ.

Решение принял суд Ленинского района Минска (судья Юлия Шут). Захаревич осуждена на основании статей 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неповиновение милиции) КоАП.

Как стало известно утром 6 ноября, Захаревич находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Захаревич была задержана во время марша людей с инвалидностью. По словам очевидцев, это произошло в цветочном магазине на проспекте Независимости возле ГУМа. Она забежала в магазин, спасаясь от преследования неизвестных мужчин в штатском. До этого она заметила за собой слежку и позвонила маме. С тех пор до сегодняшнего утра информации о ее местонахождении не было.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента сайта «Магілёўскі рэгіён» (6tv.by) Владимира Лапцевича. ГАИ остановила его машину, журналиста везут в РОВД.