ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская журналистка Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, в Могилеве задержан корреспондент Владимир Лапцевич

06.11.2020 18:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанная 5 ноября журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов. 

Минская журналистка Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, в Могилеве задержан корреспондент Владимир Лапцевич
Анастасия Захаревич. Фото: пресс-служба БАЖ.

Решение принял суд Ленинского района Минска (судья Юлия Шут). Захаревич осуждена на основании статей 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неповиновение милиции) КоАП.

Как стало известно утром 6 ноября, Захаревич находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Захаревич была задержана во время марша людей с инвалидностью. По словам очевидцев, это произошло в цветочном магазине на проспекте Независимости возле ГУМа. Она забежала в магазин, спасаясь от преследования неизвестных мужчин в штатском. До этого она заметила за собой слежку и позвонила маме. С тех пор до сегодняшнего утра информации о ее местонахождении не было.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента сайта «Магілёўскі рэгіён» (6tv.by) Владимира Лапцевича. ГАИ остановила его машину, журналиста везут в РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная 5 ноября журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на 15 суток, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приговор Чуденцову: 5,5 года колонии усиленного режима и 27 тысяч рублей штрафа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика