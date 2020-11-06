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Силовики задержали еще одного администратора телеграм-канала «Водители 97»

06.11.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники МВД задержали 38-летнюю жительницу Минска, которая с конца лета по 4 ноября являлась одним из основных администраторов канала и одноименного чата.

«Минчанка пользовалась различными никами (основной «Победа»), под которыми размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Также женщина принимала личное участие в организации и координации протестов в Минске, сопровождавшихся блокировкой транспорта и силовым сопротивлением милиционерам», - сказано в сообщении.

Задержанная признана Генеральной прокуратурой подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за призывы к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Судя по опубликованному МВД видео задержанная согласилась сотрудничать с силовиками.

Ранее сообщалось об аресте других администраторов этого канала.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МВД задержали 38-летнюю жительницу Минска, которая с конца лета по 4 ноября являлась одним из основных администраторов канала и одноименного чата.
 
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