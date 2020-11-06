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Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

06.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
Об этом сообщает "Европейская правда".

Соответствующее решение в пятницу опубликовано в Официальном журнале ЕС и начинает действовать немедленно.

Как известно, 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификаций на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против него.

Помимо самого Лукашенко, ЕС добавил в санкционный список его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенко, пресс-секретаря Наталию Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, глава Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 человек, учитывая серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.
 
 
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Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.
 
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