Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

"Европейская правда" . Об этом сообщает





Соответствующее решение в пятницу опубликовано в Официальном журнале ЕС и начинает действовать немедленно.





Как известно, 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификаций на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.





ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против него.





Помимо самого Лукашенко, ЕС добавил в санкционный список его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенко, пресс-секретаря Наталию Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, глава Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.





ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 человек, учитывая серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.