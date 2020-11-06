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В Беларуси ни Лукашенко, ни протестующие не собираются отступать — The Economist

06.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ни одна из сторон не имеет возможности решительно изменить ситуацию в свою пользу.

В Беларуси ни Лукашенко, ни протестующие не собираются отступать — The Economist
В Евросоюзе утвердили санкции против Лукашенко и нескольких приближенных к нему чиновников. Беларусь все еще требует, чтобы диктатор Александр Лукашенко мирно отказался от власти. Однако, несмотря на храбрость протестующих, 66-летний Лукашенко не проявляет никаких признаков того, что добровольно «оставит Беларусь в покое», пишет журнал The Economist.

И с постепенным приближением зимы, оппозиционное движение в Беларуси может медленно терять свои варианты борьбы с авторитарным режимом Лукашенко. Общенациональная забастовка, предназначенная лидером оппозиции Светланой Тихановской почти никак не повлияла на «упрямство автократа».

Многих студентов-протестующих в Беларуси отчислили из вузов за «диссидентство».

На этой неделе более 230 участников акций протеста обвинили в участии в "массовых беспорядках", что могло повлечь за собой заключение на срок до трех лет.

Лукашенко призвал силовиков усилить борьбу с протестующими.

Уже погибли по меньшей мере пять человек, еще десятки получили ранения.

Недавно, в одном из своих выступлений белорусский диктатор сказал, что протестующим, которые отказываются «слушаться полиции», стоит «поотрывать руки».

"Мы не берем пленных", - добавил он.

Через несколько дней белорусские силовики совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух во время очередных демонстраций. Протестующие «встретили саркастическими аплодисментами» предупредительные выстрелы.


Введение все более жестоких мер борьбы с протестами в Беларуси не означает, что оппозиция собирается прекратить свою борьбу с режимом Лукашенко.

Согласно опросу британского аналитического центра Chatham House, почти каждый пятый городской житель участвовал в акциях протеста, и около 85% протестующих готовы продолжать демонстрации до проведения новых выборов.

Тихановская призывает к новым протестам и забастовкам, чтобы увеличить экономическое давление на авторитарный режим Лукашенко.

"Ни одна из сторон не имеет возможности решительно изменить ситуацию в свою пользу. Это война на истощение", - заявил политолог из Минска Игорь Илляш.

Так или иначе, сейчас трудно понять, как жизнь в Беларуси может нормализоваться. Целое поколение белорусов фактически было политизировано протестами и безумными попытками Лукашенко подавить «инакомыслие».

Опасность заключается еще и в том, что как только протестующие в Беларуси получат значительное преимущество, в ситуацию может вмешаться президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что Кремль готов вмешаться в ситуацию в Беларуси, если протесты «выйдут из-под контроля», ведь по его мнению, именно Россия является ближайшим белорусским союзником.

В конце прошлого месяца российские силовики обвинили Запад в финансировании белорусской оппозиции. Российское государственное телевидение использовало изображение широкомасштабных разрушений в результате войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в докладе об "агрессивных" протестующих в Минске. Это была техническая ошибка или попытка склонить российское общественное мнение в пользу военного вмешательства в Беларусь? Ответ знает только Кремль, резюмирует издание.

Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум пять протестующих погибли. Десятки бесследно исчезли.

23 сентября  белорусский диктатор на  церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз  отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси  и ввели санкции  против чиновников его режима.

Александра Лукашенко поздравили с победой только лидеры РФ, Китая, Молдовы и Армении.
 
Теги: Минск
 
 
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