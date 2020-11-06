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БГМУ начал восстанавливать отчисленных студентов

06.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе из БГМУ был отчислен 21 студент. Принять их на учебу тут же согласились медуниверситеты в Киеве и Вильнюсе. И власти дали задний ход.

На этой неделе большая часть отчисленных студентов была восстановлена, пишет Tut.by со ссылкой на анонимных студентов-медиков. В пресс-службе БГМУ пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Собеседники Tut.by не знают точное количество восстановленных студентов. Одни говорят «больше 10», другие - 17.

«28 октября я узнал, что меня выгоняют. При этом исполняющий обязанности декана подписал приказ об отчислении и с тех пор не ходил на пары», - говорит студентка-медик Яна. - «Вчера мне позвонил заместитель декана и попросил прийти на беседу. Во время разговора мне сказали, что меня восстанавливают. Точнее, мне сказали, что меня не исключили. Насколько я понимаю, об этом порядке можно забыть. Копий документов о высылке нам не выдали".
 
 
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На прошлой неделе из БГМУ был отчислен 21 студент. Принять их на учебу тут же согласились медуниверситеты в Киеве и Вильнюсе. И власти дали задний ход.
 
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